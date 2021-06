Tous les plus de 18 ans se verront offrir des vaccins contre Covid d’ici la fin de CETTE SEMAINE, selon le patron du NHS

TOUS les plus de 18 ans devraient se voir proposer un vaccin Covid d’ici la fin de cette semaine, a déclaré un chef du NHS.

Ce sera le dernier groupe d’adultes invités à recevoir leur jab, moins de sept mois après le début du programme.

Les plus de 18 ans seront invités pour leur jab cette semaine. Sur la photo: des soldats de la Royal Horse Artillery guident les gens dans un centre de vaccination à l’hôtel de ville de Bolton le 09 juin Crédit : Getty

S’exprimant lors de la conférence virtuelle du NHS Confed, Sir Simon Stevens a déclaré que le service de santé poursuivait son jab blitz record.

Le NHS supremo a déclaré que tous les adultes pourront réserver leur premier vaccin Covid dans quelques jours.

Il a déclaré: « Nous faisons également de grands progrès en étendant l’offre à tous les adultes.

« Les personnes âgées de 23 et 24 ans peuvent désormais réserver via le service de réservation national, et je pense que d’ici la fin de cette semaine, nous pourrons ouvrir le service de réservation national à tous les adultes âgés de 18 ans et plus. »

Le premier ministre a annoncé hier que les personnes âgées de 23 ans et plus peuvent désormais obtenir leur jab.

Il s’est engagé à ce que tous les adultes se voient offrir leur première dose d’ici le 19 juillet – la nouvelle date à laquelle l’Angleterre devrait sortir du verrouillage.

Le NHS accélère le programme de jab au milieu de la propagation de la nouvelle variante Delta (indienne), qui a forcé les ministres à suspendre la levée du verrouillage le 21 juin.

Les chiffres montrent que 79% des Britanniques ont déjà pris leur première dose, et plus de la moitié en ont pris deux.

Mais on craint que la proportion ne soit pas suffisante pour retenir une troisième vague qui mettra la pression sur le NHS.

On ne sait pas encore si les moins de 18 ans pourront se faire vacciner contre le Covid.

Les autorités décident actuellement d’inclure ou non les 12 à 17 ans dans la campagne de vaccination, après que le régulateur des médicaments, la MHRA, a approuvé le vaccin Pfizer chez les 12 à 15 ans.

Le jab a déjà reçu le feu vert pour les 16 ans et plus.

Il revient au Comité conjoint sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) d’indiquer si ce groupe d’âge sera piqué.