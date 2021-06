Tous les plus de 18 ans peuvent réserver leurs vaccins Covid AUJOURD’HUI alors que le jab blitz entre dans la dernière ligne droite

TOUS les plus de 18 ans recevront une invitation à réserver pour leurs vaccins Covid à partir d’aujourd’hui.

Cela survient alors que le jab blitz entre dans la dernière ligne droite pour faire piquer tous les adultes britanniques.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

La tranche d’âge pour l’éligibilité au jab a été abaissée rapidement ces dernières semaines Crédit : LNP

Le secrétaire à la Santé a révélé hier que le NHS contacterait désormais les personnes âgées de 18 à 20 ans et les inviterait à réserver un créneau.

S’exprimant lors de la conférence virtuelle du NHS Confed, il a déclaré: « Je peux confirmer qu’à partir de cet après-midi, nous avons administré une première dose de vaccin à quatre adultes sur cinq au Royaume-Uni.

« Et la rapidité du déploiement signifie que demain nous pourrons ouvrir la vaccination à toute personne de plus de 18 ans. »

Cela survient après qu’environ un million de personnes âgées de 21 et 22 ans ont été invitées à réserver leur premier vaccin contre le coronavirus plus tôt cette semaine.

Des centaines de milliers de SMS ont été envoyés les invitant à prendre rendez-vous pour les deux doses via le système national de réservation.

Mardi, le chef du NHS en Angleterre a déclaré que tous les adultes en Angleterre devraient pouvoir réserver leur premier jab Covid-19 d’ici la fin de la semaine.

Il vient comme :

Sir Simon Stevens a déclaré mardi lors de la conférence de la Confédération du NHS que le NHS « terminera le travail » du programme de vaccination dans « la plus grande mesure possible » au cours des quatre prochaines semaines.

Hier, le Dr Emily Lawson, responsable du programme de vaccination du NHS Covid, a déclaré : « La plus grande campagne de vaccination du NHS jamais réalisée se situe dans la dernière ligne droite du déploiement de la première dose.

« Le vaccin est la mesure la plus importante que vous puissiez prendre pour vous protéger, vos amis et votre famille, il est donc très important que tout le monde dans les derniers groupes éligibles s’inscrive pour obtenir leur vaccin et jouer leur rôle dans cet énorme effort national. »

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a ajouté: « Nous sommes presque au dernier obstacle pour offrir des injections vitales à tous les adultes britanniques, les deux vaccins offrant la protection la plus complète possible contre les symptômes, les maladies graves et l’hospitalisation à cause de ce terrible virus et nous rapprochant un peu plus de vaincre cette pandémie. »

Cela survient après que le Premier ministre a confirmé que le 21 juin ne serait pas le « Jour de la liberté » espéré.

Cela est dû à l’augmentation rapide des cas de la variante Delta, identifiée pour la première fois en Inde, et à une augmentation des hospitalisations.

Il a gravement expliqué: « Nous pouvons simplement continuer avec l’ensemble de l’étape 4 le 21 juin, même s’il existe une réelle possibilité que le virus dépasse les vaccins et que des milliers de décès supplémentaires s’ensuivraient, ce qui aurait pu être évité autrement.

« Ou bien, nous pouvons donner au NHS quelques semaines cruciales de plus pour mettre ces jabs restants dans les bras de ceux qui en ont besoin. »

Il a ajouté qu’au 19 juillet, environ les deux tiers de la population adulte auraient eu deux jabs, y compris tous les plus de 50 ans, les travailleurs vulnérables et les travailleurs de la santé et des soins, et les plus de 40 ans.

Johnson a déclaré: « Pour ce faire, nous allons maintenant accélérer le deuxième jab pour les plus de 40 ans, tout comme nous l’avons fait pour les groupes vulnérables, afin qu’ils obtiennent la protection maximale le plus rapidement possible.

« Nous avancerons notre objectif de donner à chaque adulte de ce pays une première dose d’ici le 19 juillet. »