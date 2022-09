Tous les pays que la reine a visités au cours de ses 96 ans – des Tonga à l’Ouganda

Les AGRICULTEURS ont teint leurs moutons en rouge, blanc et bleu en son honneur en Nouvelle-Zélande.

En Australie, les poteaux électriques n’arrêtaient pas de s’effondrer sous le poids des personnes qui s’y accrochaient pour mieux voir.

La tournée de cinq mois et demi de la reine dans le Commonwealth en 1953 Crédit : Alamy

Et en Jamaïque, un homme a jeté son manteau sur une flaque d’eau pour que la reine n’ait pas à mouiller ses chaussures, dans l’esprit de Sir Walter Raleigh – et a été rapidement arrêté pour folie.

Le monde n’avait jamais rien vu de tel que la tournée de cinq mois et demi de la reine dans le Commonwealth qui a commencé en novembre 1953.

Et il n’a jamais rien vu de tel.

C’était la première fois qu’un souverain régnant visitait de nombreux pays de la tournée, dont l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

La tournée épique a été conçue pour exploiter la popularité sans précédent de la monarchie à la suite du couronnement de la jeune reine quelques mois plus tôt.

Et c’était absolument épuisant – 43 000 milles par terre, mer et air, fêtés tout du long.

On estime qu’elle a serré 13 213 mains, reçu 6 770 révérences et entendu 503 interprétations de God Save The Queen.

Elle et le prince Philip ont laissé Charles, cinq ans, et Anne, trois ans, à cause de l’horaire chargé.

Ils ont trouvé « horrible » de dire au revoir.

Mais c’était aussi le début d’une incroyable aventure pour la reine de 27 ans et Philip de 32 ans.

Il a rappelé plus tard : “Le niveau d’adulation – vous ne le croiriez pas.”

Le premier arrêt du 24 novembre était un séjour d’une nuit aux Bermudes, où des bagarres ont éclaté entre les touristes américains et les écoliers locaux au sujet des meilleurs points de vue.

Le lendemain, c’était la Jamaïque, où la dame d’honneur Pamela Mountbatten se plaignit : « Les rues de Kingston avaient été ornées de tant de bruants royaux qu’il était impossible de voir à quoi ressemblait vraiment quelque chose.

Ensuite, le couple est monté à bord du bateau à vapeur SS Gothic, qui avait voyagé à leur rencontre avec huit tonnes de bagages pour le reste de la tournée.

Après avoir traversé le canal de Panama, le navire est arrivé aux Fidji le 17 décembre.

Les chefs sont montés à bord pour accueillir la famille royale avec une danse, puis la reine a siroté un coquillage rempli de la puissante boisson locale kava, faite de racines pilées mélangées à de la broche.

Elle était ravie et a dit à Pamela Mountbatten à la fin : “Tu n’as pas aimé ça !”

Tonga était le suivant, où la reine a été présentée au résident le plus âgé – une tortue de 175 ans présentée au pays par le capitaine Cook en 1777.

Aux Tonga, ils ont été chaleureusement accueillis par la reine Salote et plus tard par des milliers de Tongiens enthousiastes.

La reine Salote, qui avait conquis le cœur des Britanniques en agitant joyeusement d’une voiture ouverte sous la pluie du jour du couronnement à Londres, a fait de son mieux pour impressionner le chef du Commonwealth avec un déjeuner-festin comprenant 2 000 cochons, poulets, homards et ignames, arrosés avec du lait de coco.

Mais c’était la prochaine étape, la Nouvelle-Zélande, quand les choses sont vraiment devenues folles.

Un caméraman a qualifié son arrivée le 23 décembre de “comme la Seconde Venue”.

Les trois quarts de la population du pays ont vu la reine pendant son séjour de cinq semaines, mais elle n’a pas pu voir suffisamment de ceux qui l’intéressaient le plus – le peuple maori.

À maintes reprises, des dignitaires blancs monopolisent le temps du souverain et refusent que les cérémonies traditionnelles aient lieu.

Lady Pamela a révélé: “Nous avons été tellement déçus.”

Depuis Auckland, Sa Majesté a prononcé son discours de Noël annuel par radio au Commonwealth, disant de sa tournée : “Je veux montrer que la Couronne n’est pas simplement un symbole abstrait de notre unité, mais un lien personnel entre vous et moi.”

Après quelques jours de repos en mer, la famille royale s’est rendue dans le port de Sydney le matin du 3 février 1954.

Un demi-million de personnes sur une population de 1,8 million se sont rendues sur les rives pour les voir arriver.

Des dizaines de milliers de personnes avaient dormi à l’extérieur pour s’assurer les meilleurs endroits, et les habitants ont déclaré que la nuit avait été éclairée par la lueur des cigarettes des campeurs.

Un vétéran de la guerre des Boers, qui avait attendu cinq heures pour un aperçu, a déclaré à un journal : « Dieu la bénisse, je me suis battu pour son arrière-arrière-grand-mère, la reine Vicky.

Au total, comme en Nouvelle-Zélande, les trois quarts de la population australienne la verront lors d’un séjour de deux mois qui la verra sillonner le pays par la route, le rail et l’air.

C’était au plus fort de l’été, et un jeune Clive James se souvient d’avoir attendu dans la chaleur pour voir la famille royale avec ses camarades de classe “s’évanouir à gauche et à droite, comme si leurs rangs serrés étaient soumis à des tirs de tireurs d’élite”.

Mais la reine n’a même jamais transpiré. Lady Pamela a expliqué que la reine ne transpirait tout simplement pas, ajoutant: “Cela signifie qu’elle ne peut pas être soulagée, alors elle souffre deux fois plus de la chaleur.

“Elle dit que l’absence de transpiration rend les choses bien pires.”

Mais la reine n’avait de pensées que pour ceux qui venaient la voir.

Lady Pamela a expliqué: «Elle était très méticuleuse dans les cortèges de voitures pour que la voiture aille assez lentement pour que les gens aient une bonne vue.

Elle avait l’habitude de dire : ‘A quoi ça sert de venir s’ils ne peuvent pas me voir ?’ ”

Souvent, ils allaient si lentement que la reine pouvait entendre ce que les gens disaient, ce qui faisait souvent qu’elle avait l’air fatiguée.

Elle a dit à un membre du personnel : « C’est affreux. J’ai le genre de visage qui fait que si je ne souris pas, j’ai l’air fâché.

« Mais je ne suis pas fâché. Si vous essayez de sourire pendant deux heures d’affilée, cela vous donne un tic nerveux.

Cependant, la tournée épique a fait des ravages.

La reine voulait établir un lien personnel avec les nations du Commonwealth Crédit : PA

UN TOUR DU MONDE

À un moment donné, la reine se plaignit à Philippe : « Tous ces maires sont si ennuyeux, ennuyeux, ennuyeux. Pourquoi sont-ils si ennuyeux ?

Et pendant quelques jours de repos dans un chalet à l’extérieur de Melbourne, une équipe de tournage qui attendait à l’extérieur a été surprise lorsque Philip a fait irruption par la porte avec une paire de chaussures de tennis et une raquette volant après lui.

La reine a alors émergé, lui criant de revenir, et l’a traîné à l’intérieur.

Toute la scène a été filmée, mais un courtisan a chargé “plus en colère qu’un buffle blessé” et a ordonné au caméraman de remettre les images.

La prochaine sortie était la reine, maintenant toute sereine.

Elle a dit: “Je suis désolée pour ce petit intermède, mais comme vous le savez, cela arrive dans tous les mariages.”

La famille royale a finalement quitté un port près de Perth, traversant l’océan Indien pour une brève escale aux îles Cocos (Keeling).

Ensuite, c’est à Ceylan – maintenant Sri Lanka – où les perles de verre sur la robe de la reine sont devenues si chaudes au soleil qu’elles ne pouvaient pas être touchées.

Une courte pause a suivi à Aden, qui fait maintenant partie du Yémen, puis deux nuits en Ouganda, où la reine a ouvert un nouveau barrage sur le lac Victoria, envoyant de l’eau s’écraser dans le Nil Blanc.

De là, ils se sont envolés pour Tobrouk en Libye, où attendaient le prince Charles et la princesse Anne.

Les jeunes avaient voyagé à bord du Britannia lors de son voyage inaugural, et le nouveau navire les a ensuite tous emmenés à Malte pendant quelques jours.

Puis finalement, ils sont tous rentrés à Londres, où le 15 mai, une banderole sur Tower Bridge les a accueillis avec les mots : « Welcome Home ».

Des dizaines de milliers de personnes bordaient les rives de la Tamise.

Leur reine était à la maison, et son règne en tant que monarque britannique et chef de la famille des nations du Commonwealth pouvait commencer sérieusement.