Tous les paramètres audio essentiels que tous les utilisateurs de Spotify devraient connaître

Spotify a beaucoup à offrir à ses abonnés : son DJ IA, ses recommandations personnalisées et ses listes de lecture comme votre « liste de jours » en constante évolution et son expérience Spotify Wrapped de fin d’année, pour n’en nommer que quelques-uns. Mais il existe quelques autres fonctionnalités proposées par Spotify dont vous ne connaissez peut-être pas, et elles peuvent rendre le son de vos chansons préférées encore meilleur.

Les paramètres audio avancés de Spotify vous permettent d’ajuster la qualité de votre musique en fonction de l’environnement dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, vous pouvez baisser votre volume de base pour vous verrouiller tout en étudiant dans une bibliothèque calme. Ou si vous pompez du fer dans la salle de sport, vous pouvez changer votre égaliseur de genre pour amplifier vos séances d’entraînement. Ces paramètres sont faciles à activer et à désactiver afin que vous puissiez les ajuster selon vos besoins au cours de votre journée.

Vous n’avez pas besoin d’être un DJ expert pour comprendre les paramètres audio de Spotify. Voici tous les meilleurs paramètres audio Spotify, leur signification et comment en tirer le meilleur parti.

Ajustez votre volume de base en fonction de votre environnement

Le volume est assez facile à déterminer, mais saviez-vous que Spotify permet aux utilisateurs premium d’ajuster le volume. volume de base de l’application en fonction de leur environnement ? Vous pouvez sélectionner Calme, Normale ou Fortet chacun a son propre avantage.

Calme rendra les chansons un peu plus calmes et plus propres, ce qui en fait un bon choix si vous vous détendez à la maison. Normale fait jouer les chansons à un volume de base moyen et le son est moins net que Calme. C’est un bon choix pour la plupart des personnes et des situations. Fort est – vous l’aurez deviné – plus fort, mais vous risquez de perdre une certaine qualité audio à cause du volume. Cette option est intéressante si vous êtes à la salle de sport ou dans d’autres environnements tout aussi bruyants.

Voici comment régler le volume de base sur votre iPhone :

1. Ouvrez l’application Spotify et appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur gauche.

2. Appuyez sur l’icône d’engrenage pour ouvrir le Paramètres et confidentialité menu.

3. Robinet Lecture.

4. Sous Niveau sonoreil y a trois options : Fort, Normale et Calme. Choisissez l’option qui vous convient et Spotify ajustera le son en conséquence.

Si vous utilisez l’application Spotify sur un Mac, voici comment régler le volume de base :

1. Ouvrez Spotify.

2. Cliquez sur votre photo de profil, puis sélectionnez Paramètres.

3. Sous Qualité audiotu devrais voir Niveau sonore.

4. Cliquez sur la barre déroulante à droite de Niveau sonore.

5. D’ici, tu vois la même chose Fort, Normale et Calme choix.

Voici comment régler le volume de base si vous utilisez l’application Spotify sur un appareil Android :

1. Ouvrez Spotify.

2. Appuyez sur l’icône d’engrenage pour accéder Paramètres.

3. Sous Lecture tu devrais voir Niveau de volume.

4. Près de Niveau de volume tu devrais voir le Fort, Normale et Calme choix. Choisissez celui que vous voulez.

Enfin, voici comment régler le volume de base dans Spotify sur un ordinateur Windows :

1. Ouvrez Spotify.

2. Cliquez sur le nom de votre compte dans le coin supérieur droit.

3. Cliquez Paramètres.

4. Sous Qualité audiotu devrais voir Niveau sonore. Cliquez sur la barre déroulante à droite.

5. Sélectionner Fort, Normale ou Calme.

Utilisez l’égaliseur Spotify pour plus de contrôle

Si vous préférez être plus concret sur la façon dont vos basses et vos aigus apparaissent dans chaque chanson, vous pouvez ajuster le paramètre intégré à l’application. égaliseur. Le réglage de vos basses affecte les sons de basse fréquence, rendant votre musique plus profonde avec des basses accrues ou plus plate avec moins de basses. Les aigus affectent les fréquences sonores les plus élevées, rendant votre musique plus brillante et plus nette avec des aigus accrus ou plus terne et un peu floue avec moins d’aigus.

Voici comment accéder à l’égaliseur sur votre iPhone :

1. Ouvrez l’application Spotify et appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur gauche.

2. Appuyez sur l’icône d’engrenage pour ouvrir le Paramètres et confidentialité menu.

3. Robinet Lecture.

4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Égaliseur.

5. Découvrez ci-dessous comment trouver la solution idéale.

Voici comment accéder à l’égaliseur sur votre appareil Android :

1. Ouvrez Spotify.

2. Appuyez sur l’icône d’engrenage pour accéder Paramètres.

3. Sous Qualité audio, robinet Égaliseur.

Vous pouvez également accéder à l’égaliseur sur votre bureau. Voici comment :

1. Ouvrez Spotify et cliquez sur votre photo de profil.

2. Cliquez Paramètres.

3. Sous Lecturecliquez sur le bouton à côté de Égaliseur.

Comment trouver le bon réglage d’égaliseur

Les iPhones et les appareils Android disposent tous deux d’un curseur d’égalisation manuel et d’une poignée d’égaliseurs prédéfinis basés sur le genre.

Vous devriez voir le curseur de l’égaliseur manuel, qui ressemble à un graphique linéaire à six points. Lorsque vous arrivez sur cette page pour la première fois, l’égaliseur doit être plat.

Chaque point du graphique peut être ajusté pour plus ou moins de son. La barre la plus à gauche représente vos basses, la barre la plus à droite contrôle vos aigus et les barres du milieu contrôlent – ​​vous l’aurez deviné – vos médiums. Vous pouvez modifier les barres comme bon vous semble.

Il existe également des égaliseurs basés sur le genre sur cette page. Vous pouvez choisir le genre que vous écoutez et l’application ajuste automatiquement les curseurs pour optimiser ce style de musique. Après en avoir choisi un, vous pouvez ajuster davantage les curseurs pour une expérience d’écoute parfaite.

Si vous souhaitez réinitialiser l’égaliseur, il existe un égaliseur basé sur le genre appelé Plat. Cela réinitialisera l’égaliseur à sa valeur par défaut.

Bien que vous puissiez accéder à l’égaliseur dans les versions iOS, Android et de bureau de Spotify, vous ne pouvez pas accéder à l’égaliseur dans la version Mac de Spotify. Mais tu peux rechercher une application d’égalisation pour vous aider dans votre voyage pour trouver le meilleur son.

Ajustez la qualité de votre musique pour un son plus clair

Vous pouvez également ajuster le qualité audio de votre musique. C’est pratique si vous utilisez des données mobiles et souhaitez économiser de l’argent sur votre facture de téléphone, car la réduction de la qualité audio consomme moins de bande passante et utilise moins de données. L’augmentation de la qualité de votre musique devrait vous permettre d’entendre les détails les plus fins de la musique et de vous offrir une expérience d’écoute plus claire.

Voici comment modifier la qualité audio sur mobile et tablette :

1. Ouvrez l’application Spotify.

2. Appuyez sur votre photo de profil pour accéder Paramètres.

3. Robinet Qualité audio.

4. Sous Diffusion Wi-Fi et Diffusion cellulairevous pouvez sélectionner Automatique, Faible, Normale ou Haut. Le Automatique L’option ajuste la qualité audio en fonction de la force de votre signal. Si vous êtes un abonné payant, vous verrez une cinquième option sous les deux Diffusion Wi-Fi et Diffusion cellulaire appelé Très élevé.

Comment modifier la qualité audio sur votre bureau :

1. Ouvrez Spotify.

2. Cliquez sur votre photo de profil pour accéder Paramètres.

3. Sous Qualité audio, cliquez sur le menu déroulant à côté de Qualité de diffusion.

4. Choisissez entre Faible, Normale, Haut ou Automatique options, et les abonnés payants ont également la possibilité Très élevé option.

Pour en savoir plus sur Spotify, lisez notre revue complète et comment Spotify se compare à Apple Music.