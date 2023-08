Tous les opérateurs américains excellents, mais T-Mobile le plus rapide

RootMetrics a publié deux rapports cette semaine : État américain de l’union mobile et État de la 5G aux États-Unis. La vente à emporter ? Si vous êtes un client mobile aux États-Unis, en particulier dans une zone métropolitaine et quel que soit l’opérateur que vous payez chaque mois, vous vivez la belle vie.

Les rapports détaillent que chaque opérateur s’en sort plutôt bien, non seulement en termes de fiabilité, mais également en termes de vitesse 5G (selon les normes américaines). Lors de leurs tests, AT&T a remporté ou partagé le plus grand nombre de RootScore Awards aux États-Unis de tous les opérateurs pour la quatrième fois consécutive. Cela inclut les gains en termes de vitesse, de données, d’appels et de SMS. Cependant, ce n’est pas comme si Verizon et T-Mobile étaient en reste. Chaque transporteur a marqué dans les 90 bas à haut. Encore une fois, presque tout le monde est gagnant dans les derniers rapports.

RootMetrics était un peu plus clair sur son vainqueur 5G, à savoir T-Mobile au premier semestre 2023. Dans la disponibilité 5G, T-Mobile gagne. Vitesse 5G ? T-Mobile gagne. La seule perte est venue de Verizon qui a pris le relais en 5G Reliability.

Dans son rapport, RootMetrics a écrit ce qui suit, ce que nous pensons important de noter. «T-Mobile a fourni la meilleure combinaison de disponibilité 5G et de vitesse de tous les opérateurs au 1H 2023, tout en offrant la meilleure fiabilité 5G sur 25 marchés, une augmentation par rapport à 19 en 2H 2022. Alors que le décompte de T-Mobile en matière de fiabilité 5G gagne derrière ceux d’AT&T et de Verizon, T-Mobile a amélioré sa fiabilité 5G et a continué à mener la concurrence pour la disponibilité et la vitesse de la 5G, permettant à T-Mobile de fournir la meilleure expérience 5G pour la quatrième période de test consécutive.

Pour afficher les rapports complets et parcourir les données, suivez les liens ci-dessous. Beaucoup d’informations et de graphiques utiles à avoir.

