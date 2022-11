Tous les œufs de Pâques “Monica, O My Darling” ont été déterrés par cet utilisateur de Twitter

“Monica, O My Darling” avec Rajkummar Rao, Radhika Apte et Huma Quereshi est tombé sur Netflix et semble avoir été un succès auprès du public. Le réalisateur Vasant Bala est un mystère de meurtre où un homme ambitieux de la classe moyenne appelé Jayant Arkhedkar (Rao) se retrouve au centre d’un réseau de chantage et de manipulation. L’écrivain Yogesh Chandekar d’Andhadhun (avec Ayushmann Khurrana, Radhika Apte et Tabu) a écrit sur ce projet et ça se voit.

La référence à la chanson “Piya Tu Ab Toh Aaja” dans le titre du film est un coup de chapeau évident, mais le film regorge de joyaux cachés faisant référence à d’autres thrillers de Bollywood, en particulier certains de Sriram Raghavan, comme Badlapur, Johnny Gaddar et Ek Hasina Thi. . Bala rend également hommage à ses propres débuts, Mard Ko Dard Nahi Hota, dans une scène où les personnages du film font une apparition dans Monica, O My Darling.

Une page Twitter appelée Incurato a pris la peine de rassembler un fil tentaculaire de toutes les références, des pointes de chapeau et des œufs de Pâques qui ont été dispersés tout au long du film, que vous avez peut-être manqués. Bala lui-même a tweeté à l’utilisateur de Twitter et a déclaré qu’il leur enverrait le reste des trucs amusants.

Si vous n’avez pas encore regardé le film, soyez prudent car il y a spoilers devant.

Autant aller de l’avant et créer un fil d’AS BEAUCOUP de petites choses amusantes que nous avons repérées dans le film.

Les personnages sont montrés en train de boire Badhandtimes – A Blended Scotch Whiskey, un riff sur le populaire Ballantine’s. pic.twitter.com/NTJB4ud8NM — Incurato (@TheIncurato) 12 novembre 2022

Le personnage de Huma Qureshi dit à un moment donné qu’elle a commandé de la nourriture chez “Saleem’s”.

Sa famille possède une chaîne de restaurants à Delhi, du nom de Saleem’s. pic.twitter.com/d0ZDwPInQd — Incurato (@TheIncurato) 12 novembre 2022

Camées des personnages (oui, des personnages) de @Vasan_Bala le précédent film de Mard Ko Dard Nahi Hota, où Radhika Madan et Abhimanyu Dassani reprennent (apparemment) leurs rôles. Madan est appelé Supri, tandis que Dassani boit de l’eau de manière obsessionnelle, comme dans MKDNH. pic.twitter.com/HedB8WUJBK — Incurato (@TheIncurato) 12 novembre 2022

Dans une scène, nous entendons des dialogues échangés en arrière-plan à la télévision et bien que le film ne soit pas clairement visible, nous entendons la voix caractéristique de Dharmendra à l’écran, du film Johnny Gaddar de Raghavan en 2007. pic.twitter.com/hXeczesiKe — Incurato (@TheIncurato) 12 novembre 2022

CEPENDANT, tous sauf un nom ici sont des réalisateurs de films, Sarika Vartak est le nom du personnage d’Urmila Matondkar du premier film de Sriram Raghavan, le thriller néo-noir de 2004 Ek Hasina Thi. pic.twitter.com/WgtUGPqiP0 — Incurato (@TheIncurato) 12 novembre 2022

Bien que nous ne sachions pas si c’était intentionnel, le mot de passe wifi dans le bureau de Jayant est écrit FirEbaLLxl5$.

Fireball XL5 était une série télévisée de science-fiction britannique pour enfants des années 1960 sur les missions de Fireball XL5, un vaisseau de patrouille spatiale qui surveille le cosmos en 2062. pic.twitter.com/5rhvOFjJFo — Incurato (@TheIncurato) 12 novembre 2022

Allez-vous lui donner une nouvelle montre pour essayer de repérer tous les œufs de Pâques ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici