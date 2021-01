Toute personne qui a fréquenté le magasin de bouteilles aux dates et heures ci-dessous est un contact occasionnel et doit se faire tester et s’auto-isoler jusqu’à ce que le résultat soit négatif.

Mardi 22 décembre 2020 de 12h45 à 21h15

Mercredi 23 décembre 2020 de 12h45 à 21h15

Jeudi 24 décembre 2020 de 12h45 à 21h15

Samedi 26 décembre 2020 de 9h55 à 19h04

Dimanche 27 décembre 2020 de 12h45 à 20h15

Lundi 28 décembre 2020 de 8h30 à 19h15

Mardi 29 décembre 2020 de 13h45 à 21h15

Mercredi 30 décembre 2020 de 12h45 à 21h15

Jeudi 31 décembre 2020 de 8h30 à 17h