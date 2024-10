Tous les nouveaux logos et uniformes de la LNH pour 2024-25 – SportsLogos.Net News

La saison 2024-25 de la LNH est en cours et avec elle, des changements étonnamment importants ont été apportés aux logos et aux uniformes des équipes. Mais je dois vous avertir : si vous recherchiez autre chose qu’un retour aux années 90, vous pourriez être déçu.

Avant d’aborder ce que les équipes ont fait, nous examinerons rapidement les nouveaux maillots sur glace des Fanatics, qui remplacent Adidas qui fournissait les maillots de la ligue depuis 2017.

Le design général reste familier aux fans mais avec quelques changements subtils. L’une des mises à jour les plus remarquables est le nouveau tissu d’épaule, qui ne présente plus la texture alvéolée vue sur les maillots Adidas. Un autre changement est le bouclier NHL sur le col, désormais avec une finition de style holographique. À l’intérieur des maillots, Fanatics a ajouté une couche supplémentaire de tissu sur le bas de la manche pour réduire l’usure causée par le contact avec les planches pendant le jeu. Les fans remarqueront également le remplacement du logo Adidas par la marque Fanatics au dos. J’entre beaucoup plus en détail sur les nouveaux maillots Fanatics dans mon histoire iciou vous pouvez consulter leur nouvelles options de maillots de vente au détail ici.

Canards d’Anaheim

Les Ducks d’Anaheim ont relancé leur logo original de masque de gardien « Wild Wing », introduit pour la première fois en 1993, maintenant avec un design modernisé et une nouvelle palette de couleurs pour la saison 2024-25. La version mise à jour présente un look plus net et plus agressif avec des lignes plus audacieuses, un œil orange proéminent et des détails simplifiés sur tout le masque. Les bâtons de hockey croisés font toujours partie du design mais ont désormais des bords plus définis, des détails de bande mis à jour et continuent de former une forme subtile « WW » en clin d’œil à la mascotte de l’équipe. Le triangle derrière le masque, auparavant en jade, est désormais doré.

Les Ducks ont également mis à jour leur logo « D », utilisé depuis 2006. La nouvelle version condense le logo original, supprimant les lignes et les éléments supplémentaires qui lui donnaient un aspect plus volumineux. Les Ducks le porteront sur les épaules de chacun de leurs uniformes, le déplaçant de la poitrine où sa précédente incarnation avait vécu pendant plus d’une décennie.

Les nouveaux uniformes sont l’endroit où les Ducks montrent leur engagement total envers l’orange comme couleur principale – un lien avec le comté d’Orange. L’uniforme domicile comprend un maillot orange, un casque orange, un pantalon orange et des chaussettes orange, avec des rayures noires, dorées et blanches. Le motif à rayures droites s’étend sur la taille et en diagonale sur les manches, évoquant le design des uniformes originaux des Mighty Ducks. Sur la route, les maillots sont blancs avec des accents orange, notamment un empiècement d’épaule orange, un pantalon orange et des casques blancs, donnant à l’ensemble une apparence distinctive et unifiée à la fois à la maison et sur la route.

Les Ducks ont introduit une nouvelle police personnalisée pour les noms et numéros des joueurs, inspirée de l’industrie des agrumes qui a historiquement prospéré dans la région et de l’architecture Art déco que l’on retrouve dans tout le comté d’Orange. Les maillots domicile comportent des numéros blancs avec des ombres portées dorées et noires, tandis que les maillots route affichent des numéros orange avec le même effet d’ombre, garantissant visibilité et style.

Le nouveau orange d’Anaheim a été approfondi par rapport à ce qu’ils portaient la saison dernière ; il correspond désormais à la teinte utilisée par les Oilers d’Edmonton et les Flyers de Philadelphie. L’or, le noir et le blanc restent, tandis que l’argent a été éliminé.

Club de hockey de l’Utah

Le Club de hockey de l’Utah est le plus récent ajout à la LNH, comblant le vide laissé par les Coyotes de l’Arizona (tout en utilisant la même formation). Comme vous pouvez l’espérer, le nom est temporaire pendant que l’équipe travaille à choisir quelque chose de permanent pour 2025-2026.

L’identité temporaire est construite autour des couleurs « Rock Black », « Salt White » et « Mountain Blue », représentant les formations rocheuses volcaniques de l’État, les sommets enneigés et la riche histoire des sports d’hiver. Le logo principal comporte « UTAH » en grandes lettres noires dans un cercle bleu, avec « HOCKEY CLUB » au-dessus et en dessous. Une autre version du logo principal montre « UTAH » en noir sur un rectangle bleu. Deux logos alternatifs ont également été publiés : l’un comporte un simple mot-symbole avec « UTAH » au-dessus d’une ligne bleue et noire, tandis que l’autre affiche le contour de l’État avec le nom de l’équipe en bleu. Ces logos simples et épurés ont été conçus pour s’adapter au court délai d’exécution entre l’annonce de l’équipe et ses débuts dans la LNH.

Les uniformes à domicile de l’Utah sont noirs avec « UTAH » en lettres blanches, diagonales, de style Rangers sur la poitrine et une bordure bleue. Les manches présentent un motif à rayures bleu-blanc-bleu, tandis que deux bandes horizontales, une bleue et une blanche, courent autour de la taille. Les numéros des joueurs sont blancs avec une bordure bleue et le col est noir avec des rayures bleues et blanches. Sur la route, l’Utah porte des maillots blancs avec le lettrage noir « UTAH » bordé de bleu, associé à un col entièrement bleu et des rayures noires et bleues autour de la taille et des manches. Les sets domicile et route portent leur écusson spécial de saison inaugurale sur leurs épaules gauche et droite.

Utah travaille avec Doubleday & Cartwright pour développer leur look éternel, une société basée à Brooklyn qui a déjà travaillé avec l’Inter Miami CF, les Milwaukee Bucks et l’équipe NBA de l’Utah, les Jazz.

Kings de Los Angeles

Les Kings de Los Angeles remontent aux années 1990 pour leurs uniformes cette saison, ravivant un look similaire à celui que portait l’équipe à l’époque de Wayne Gretzky. L’uniforme domicile sera noir avec de grandes rayures argentées et blanches autour de la taille et des manches, tandis que l’uniforme routier le reflétera en blanc avec du noir et de l’argent. Les deux ensembles présentent une cohérence dans leurs rayures, qui manquaient depuis 2011.

Les Kings ont également introduit un logo principal mis à jour basé sur le logo « Bowtie » (ou « Chevrolet ») de la même époque de la fin des années 1980 et des années 1990. La nouvelle version comprend des modifications dans la police de caractères et une nouvelle couronne en bas, inspirée de l’écusson original du pull de l’équipe de 1967. La forme du logo a également été ajustée pour être plus verticale, créant un look plus élégant et plus moderne.

Les accents argentés dans les rayures de l’uniforme, les numéros des joueurs et l’écusson présentent tous une texture étincelante rappelant le traitement observé sur les maillots dorés des Golden Knights de Vegas. Un autre changement notable par rapport au look original des années 1990 est le placement des numéros de joueur, qui apparaissent désormais près des épaules plutôt qu’à l’intérieur des rayures. L’écusson sur le devant des deux uniformes est également plus grand qu’auparavant, ce qui lui donne plus de visibilité sur la glace. À domicile, les Kings porteront un casque noir mat, la première équipe de la LNH à le faire à temps plein.

Les Kings ont publié une série de logos alternatifs et secondaires supplémentaires, y compris uniquement la couronne de 1967 seule et une série de nouveaux logos verbaux avec un « K » descendant, un clin d’œil subtil au logo original de l’équipe de 1967.

Capitales de Washington

Les Capitals de Washington ont ramené leur design emblématique « Screaming Eagle » pour la saison 2024-25 dans le cadre de la célébration de leur 50e anniversaire. Cet uniforme en édition spéciale, à ne pas confondre avec un troisième maillot permanent, ne sera porté que pendant une saison. Le design est essentiellement une reprise de l’uniforme Reverse Retro 2.0 de 2022-23, combinant le logo « Screagle » de la fin des années 1990 avec les couleurs noir et bronze de l’équipe de la même époque. L’écusson d’épaule revient également, représentant le bâtiment du Capitole américain avec deux bâtons de hockey croisés.

Les Capitals ont présenté pour la première fois le Screaming Eagle le 22 juin 1995, parallèlement à un changement complet de marque qui s’éloignait de leurs couleurs d’origine rouge, blanc et bleu. Washington portera les uniformes noir et bronze lors de six matchs à domicile au cours de la saison, à compter du 6 novembre contre Nashville.

En plus de l’uniforme rétro, les Capitals arboreront également un logo spécial du 50e anniversaire pour la saison conçu par FANBRANDZ. Il s’inspire de plusieurs éléments de la marque originale des Capitals de 1974, notamment des lettres minuscules, des étoiles rouges et bleues et un bâton de hockey avec une rondelle sur sa lame. Une version légèrement modifiée du logo anniversaire apparaîtra, avec des couleurs bleu marine et rouge pour correspondre à la palette actuelle des Capitals.

Blackhawks de Chicago

Les Blackhawks de Chicago arboreront un nouveau sponsor de maillot cette saison, Circa Sports apparaissant sur les uniformes locaux. Mais la plus grande nouvelle est leur prochaine apparition à la Classique d’hiver 2025, où ils affronteront les Blues de St. Louis à Wrigley Field. L’uniforme Winter Classic des Blackhawks, divulgué le mois dernier, comportera un mélange unique d’éléments de design passés, avec un maillot rouge portant des rayures horizontales noires et beiges audacieuses inspirées de leurs uniformes à rayures multiples des décennies passées. Le logo principal de l’équipe sera placé dans un écusson circulaire sur la poitrine, entouré de quatre étoiles de Chicago à six branches.

Bruins de Boston

Les Bruins de Boston reviennent à leurs anciens uniformes après avoir célébré leur centenaire l’année dernière avec des uniformes spéciaux. Les ensembles domicile et route sont inchangés par rapport à ceux portés en 2022-23, mais le troisième maillot n’est plus inclus dans la gamme.

Je pense que les Celtics ont accidentellement divulgué les pulls du match du centenaire des Bruins (à droite) pic.twitter.com/GNrm3EAEbv -Conor (@Conor_McCarthy9) 8 octobre 2024

Personnellement, je garderai un œil sur le 1er décembre, jour du 100e anniversaire du tout premier match des Bruins, au cours duquel je m’attendrais à ce que les Bruins portent quelque chose de spécial.

Vestes bleues de Columbus

Les Blue Jackets de Columbus porteront un autocollant spécial sur leur casque tout au long de la saison 2024-2025 à la mémoire de Johnny et Matthew Gaudreau, décédés tragiquement plus tôt cette année. L’autocollant comportera « GAUDREAU » avec deux colombes et les numéros 13 et 21, représentant le numéro de Johnny avec les Blue Jackets et le numéro de Matthew pendant son séjour au Boston College. En plus de l’autocollant, les Blue Jackets ajouteront un écusson de maillot avec le numéro 13 de Johnny pour leur premier match de saison régulière, et tous les fans assistant au match d’ouverture à domicile recevront un écusson correspondant.

Columbus participera également au match de la Stadium Series 2025 contre les Red Wings de Détroit au Ohio Stadium. Bien que les uniformes de ce match n’aient pas encore été révélés, la Stadium Series est connue pour ses designs expérimentaux et audacieux, que nous reverrons sûrement en 2025.

Nouveaux correctifs publicitaires

• Flammes de Calgary: Jouez à l’Alberta (à domicile)

• Blackhawks de Chicago: Circa Sports (domicile)

• Oilers d’Edmonton: Jouez à l’Alberta (à domicile)

• Kings de Los Angeles: Arc de Fer (route)

• Sénateurs d’Ottawa: Calian (route)

• Lightning de Tampa Bay: Tampa YMCA (domicile/troisième), AdventHealth (route)

• Capitales de Washington: Tik Tok (route)

Jeux de plein air

Il y aura deux matchs extérieurs dans la LNH cette année. La première est la Classique d’hiver 2025, qui se jouera au Wrigley Field de Chicago entre les Blackhawks et les Blues de St. Louis. Le logo s’inspire du chapiteau emblématique Wrigley Field de Chicago, avec le panneau rouge au centre du design, flanqué des briques et du lierre familiers de Wrigley pour refléter le caractère du stade. Le logo omet notamment l’année, probablement parce que le jeu se jouera le soir du Nouvel An en 2024 plutôt qu’au cours de l’année civile 2025. Aucun uniforme n’a encore été dévoilé, mais nous avons vu un maillot des Blackhawks divulgué plus tôt dans cet article.

Le deuxième et dernier match extérieur de cette saison est la série de stades 2025, qui se déroulera au stade de l’Ohio entre les Blue Jackets de Columbus et les Red Wings de Detroit. Le logo a pour thème l’Ohio State University, avec la forme en fer à cheval du stade de l’Ohio et le haut de son tableau d’affichage incorporé dans le design.

Match des étoiles de la LNH 2025

Au lieu du traditionnel All-Star Game cette année, la LNH organisera un mini tournoi à quatre équipes composé des meilleurs joueurs de la ligue provenant de quatre nations : le Canada, la Finlande, la Suède et les États-Unis. Ce tournoi sera connu sous le nom de Face-Off des 4 Nations. Le logo de la confrontation des 4 Nations 2025 est un ovale bleu avec le nom de l’événement sur le devant. Le chiffre 4 est bleu, blanc, rouge et jaune, tout comme une rondelle en bas à droite et les lignes qui traînent derrière elle. Les noms abrégés des quatre nations en compétition, le Canada, la Finlande, la Suède et les États-Unis, apparaissent en bas dans leurs couleurs respectives. Ce mini-tournoi se jouera en février 2025.

Comme toujours, si votre équipe n’est pas là, c’est qu’elle n’a rien fait. Quelques équipes ont mis à jour leurs annonces de casques, mais je n’ai pas pu me résoudre à les parcourir chacune. C’est déjà assez grave, je dois consacrer de l’espace aux publicités pour les maillots.

Jouons à ce hockey.