Tous les nouveaux employés devront avoir le vaccin Covid-19, annonce Delta Air Lines – RT USA News

Delta a déclaré qu’ils auront besoin de nouvelles recrues pour avoir déjà été vaccinés contre le Covid-19, bien qu’il n’ait pas de mandat pour les employés actuels car ils ont fait de «grands progrès» vers l’immunité collective.

«Il s’agit d’une mesure importante pour protéger les personnes et les clients de Delta, en garantissant que la compagnie aérienne peut fonctionner en toute sécurité lorsque la demande revient et à mesure qu’elle accélère grâce à la reprise et à l’avenir» a déclaré la société dans un communiqué de vendredi. La nouvelle politique entrera en vigueur lundi.

Le PDG Ed Bastian a vanté cette semaine le fait que 60% des employés de l’entreprise ont reçu au moins une injection de vaccin, mais il s’attend à ce que le personnel soit complètement vacciné à un taux de 75% à 80% dans un proche avenir.





Le porte-parole Morgan Durrant a déclaré que le taux de vaccination actuel au sein de l’entreprise représente «De grands progrès pour parvenir à l’immunité collective au sein de nos effectifs.»

Bastian a reconnu qu’il serait injuste de forcer les employés actuels à se faire vacciner s’ils ont « Une sorte de problème philosophique » avec elle, mais cette courtoisie ne s’étend pas aux nouvelles recrues.

Il a toutefois souligné que les employés qui ne se font pas vacciner pourraient faire face à des restrictions, telles que ne pas pouvoir travailler sur les vols internationaux.

Delta, qui compte 75000 employés, va encore plus loin que les autres grandes entreprises, car la plupart, comme Amazon et Target, ont simplement essayé d’inciter les employés à se faire vacciner, soit en leur donnant une chance de se faire vacciner pendant les heures de travail ou offrant des bonus pour les nouvelles recrues.





La Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) a annoncé en décembre que les entreprises peuvent exiger des employés qu’ils se font vacciner, les deux exemptions étant des handicaps ou des raisons religieuses.

American Airlines a également offert aux employés un jour de congé supplémentaire l’année prochaine aux employés qui se font vacciner.

Les nouvelles directives du CDC exigent toujours des masques lors de l’utilisation des transports tels que les avions, malgré la levée du mandat pour les personnes entièrement vaccinées, à l’intérieur et à l’extérieur, sauf si une entreprise l’exige.

