Tous les nouveaux appareils Nest avant qu’ils ne soient officiels !

Je ne sais pas quand Google et Nest prévoient d’annoncer tout cela, mais voici un premier aperçu de la toute nouvelle batterie Nest Cam, de la nouvelle Nest Cam filaire, de la Nest Cam avec projecteur et de la Nest Doorbell avec batterie. Google a tout posté un peu tôt au Google Store et oui, cela signifie que nous pouvons tout vous montrer.

Bien que nous ne connaissions pas les spécifications ou les prix, étant donné que les pages individuelles des magasins ne sont pas en ligne, les appareils sont tous répertoriés avec des noms et des images. Officiellement, ils sont appelés comme suit :

Nest Cam (batterie)

Nest Cam (filaire)

Nest Cam avec projecteur

Nest Doorbell (batterie)

Nous savions que de nouveaux produits étaient en route depuis Nest, car nous en avons vu quelques-uns passer par la FCC ces derniers mois. Nous étions assez convaincus qu’une Nest Doorbell alimentée par batterie allait bien arriver, avec une Nest Cam à batterie, mais le projecteur et la nouvelle Nest Cam filaire sont nouveaux dans notre radar.

Nest avait désespérément besoin de caméras à piles comme celles-ci. C’est la vague actuelle en matière de sécurité à domicile, avec des entreprises comme Eufy et Arlo qui dominent avec plusieurs options alimentées par batterie qui peuvent être placées n’importe où. Je serai intéressé de voir comment Nest implémente le leur et à quel type de durée de vie de la batterie nous pouvons nous attendre.

Alors oui, c’est cool – de nouveaux trucs Nest ! Je suppose que cela sera annoncé demain et que nous aurons les prix et tout ça à ce moment-là.

Bravo Josué !