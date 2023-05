Tous les nouveau-nés américains devraient-ils subir des tests génomiques ?

« L’identification précoce des nourrissons à risque de troubles génétiques peut sauver des vies et le dépistage a le potentiel d’améliorer les disparités en matière de soins de santé pour les enfants touchés », a déclaré l’auteur principal, le Dr Nina Gold, généticienne médicale au Massachusetts General Hospital for Children, à Boston. .

Des options de dépistage, de surveillance et de traitement existent pour plus de 600 maladies génétiques. Cela comprend un nombre croissant de maladies infantiles dévastatrices qui ont maintenant des traitements ciblés qui offrent parfois des remèdes permanents.

Les chercheurs ont mené l’enquête entre février et septembre 2022, recevant des réponses de 238 experts.

Environ 88% ont convenu que le séquençage de l’ADN pour dépister les troubles traitables de l’enfance devrait être mis à la disposition de tous les nouveau-nés. Environ 432 maladies génétiques qui ne sont pas actuellement dépistées ont été recommandées pour le dépistage néonatal par plus de 50 % des experts.

Ceux-ci comprennent des gènes associés à un trouble hépatique et cérébral mortel, à des troubles hémorragiques graves connus sous le nom d’hémophilie A et B et à un risque accru de tumeur oculaire rare et mortelle chez les jeunes enfants.

Lorsque le séquençage de l’ADN trouve un nourrisson à risque de maladie génétique, souvent un test sanguin ou une imagerie peut déterminer si la maladie est déjà en cours. Cela rend possible un traitement précoce.

Dans d’autres cas, un enfant sera en parfaite santé malgré le test ADN positif. Dans ces circonstances, les médecins peuvent surveiller les futurs signes et symptômes potentiels.

Des essais randomisés et contrôlés menés dans le cadre du projet BabySeq financé par les National Institutes of Health (NIH)/National Center for Advancing Translational Sciences ont révélé que le séquençage complet de l’ADN des nouveau-nés peut présenter des risques potentiellement mortels traitables.