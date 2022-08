Tous les musées italiens pourraient être contraints de fermer — RT World News

Alors que le nombre de visiteurs revient aux niveaux d’avant la pandémie, les musées italiens pourraient ne pas être en mesure de gérer la demande et être contraints de fermer, a averti jeudi le directeur de la Galerie des Offices, Eike Schmidt, dans une interview avec l’agence de presse italienne ANSA.

Schmidt a déclaré que les effectifs des musées italiens sont en baisse continue et a averti que “sans solution on va tous fermer, même les plus gros.” Il a insisté sur le fait que le prochain gouvernement, qui sera formé après les élections générales du 25 septembre, devra « aborder et résoudre immédiatement les problèmes de personnel des musées et autres lieux de culture » en Italie.

La Galerie des Offices à Florence est particulièrement sous pression, après avoir attiré l’attention internationale le mois dernier, lorsque des éco-activistes italiens ont réussi à passer devant les gardes de sécurité et à se coller au tableau “Primavera” de Sandro Botticelli pour exiger que le pays abandonne les combustibles fossiles.

Suite à la pandémie de Covid-19, un certain nombre de secteurs de l’économie italienne ont connu des pénuries de personnel. Le problème a affecté le tourisme, où trop peu de travailleurs se sont inscrits à des emplois saisonniers pour répondre à la demande croissante.

Selon les estimations du ministre du Tourisme Massimo Garavaglia, l’Italie devrait manquer entre 70 000 et 350 000 travailleurs cette saison.

Garavaglia a suggéré que la pénurie découle du régime de sécurité sociale «revenu du citoyen» introduit par le Mouvement cinq étoiles au pouvoir en 2019, qui rend plus rentable d’être au chômage que de s’engager dans un travail saisonnier précaire et sous-payé.

Cependant, les députés Five Star ont fait valoir que le vrai problème est l’insécurité de l’emploi et les contrats irréguliers. De plus, une enquête auprès de 1 650 travailleurs saisonniers a révélé que «l’incertitude de Covid» était la principale raison pour laquelle les gens ont choisi de ne pas travailler pendant la saison 2021.

Afin de contrer les pénuries de personnel dans l’industrie du tourisme, Garavaglia a suggéré d’augmenter le nombre de visas disponibles pour les travailleurs saisonniers venant de l’étranger et de permettre aux gens de conserver 50% de leurs revenus de citoyen tout en travaillant des emplois d’été.