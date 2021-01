Alors même que des vaccins sont déployés pour combattre le coronavirus, les artisans de la Lake Superior State University, dans la péninsule supérieure du Michigan, disent qu’ils veulent en retirer toute trace de la langue anglaise.

«COVID-19» et «distanciation sociale» sont associés à «nous sommes tous dans le même bateau», «avec beaucoup de prudence» et «en ces temps incertains» sur la liste légère de mots et de phrases interdits de l’école pour 2021.

Sur plus de 1450 candidatures envoyées à l’école, environ 250 mots et termes suggérés pour le bannissement en raison d’une surutilisation, d’une mauvaise utilisation ou de l’inutilité avaient quelque chose à voir avec le virus.

Sept des 10 sélectionnés sont liés au virus, avec «COVID-19» en tête. «Sans précédent», qui avait été banni en 2002, a été rétabli sur la liste.

«Certes, le COVID-19 est sans précédent en ce qui concerne les ravages et la destruction de vies», ont déclaré jeudi les membres du comité de la liste des mots bannis dans un communiqué. «Mais il en va de même pour la dépendance excessive à l’égard du ‘sans précédent’ pour encadrer les choses, il faut donc y aller aussi.

L’école de Sault Ste. Marie a compilé la liste chaque année depuis 1976, elle dit de «maintenir, protéger et soutenir l’excellence dans la langue en encourageant à éviter les mots et les termes surchargés, redondants, oxymoroniques, clichés, illogiques, absurdes – et autrement inefficaces, déroutants, ou irritant. »

Jusqu’à présent, plus de 1 000 mots ou phrases ont fait la liste. Les nominations proviennent des États-Unis et d’un certain nombre d’autres pays.

Les anciens intronisés tels que «absolument», «BFF», «covfefe» et «vous savez» sont:

– COVID-19 (COVID, coronavirus, Rona). «Un grand nombre de proposants sont clairement irrités du virus et de la façon dont il a dépassé notre vocabulaire», a écrit le comité. «Peu importe à quel point ces mots sont nécessaires ou utiles sur les plans social et médical, le comité ne peut s’empêcher de souhaiter que nous puissions les bannir avec le virus lui-même.

– Distanciation sociale. « Cette phrase est utile, car le port d’un masque et le maintien de vos distances ont un effet considérable sur la prévention de la propagation de l’infection », ont déclaré les membres. «Mais nous mentirions si nous disions que nous n’étions pas prêts pour que cette phrase devienne ‘inutile’.»

– Nous sommes tous dans le même bateau.

– Avec beaucoup de prudence (formulations diverses).

– En ces temps incertains (formulations diverses).

– Pivot. «Les journalistes, commentateurs, têtes parlantes et autres représentants des médias évoquent comment chacun doit s’adapter à la coronavirus grâce à la livraison sans contact, à l’apprentissage virtuel, au ramassage en bordure de rue, à la vidéoconférence, au travail à distance et à d’autres réajustements urgents », a écrit le comité. «Tout cela est vrai et vital. Mais les basketteurs pivotent; gardons les choses ainsi. »

– Sans précédent.

– Karen. «Ce qui a commencé comme une critique antiraciste du comportement des femmes blanches en réponse aux Noirs et aux bruns est devenu un terme générique misogyne pour critiquer le comportement excessif perçu des femmes», a déclaré le comité.

– Sus, abréviation de «suspect».

– N’est-ce pas?

«Le monde réel concerne les chiens de garde de mots préoccupés cette année, d’abord et avant tout COVID-19[feminine , et cela a du sens », a déclaré le président de l’État du lac Supérieur, Rodney Hanley, dans le communiqué. «Dans une petite mesure, peut-être que cette liste aidera à« aplatir la courbe », qui était également à l’étude pour le bannissement. Nous sommes convaincus que votre «nouvelle normalité» – un autre candidat parmi les nominations – pour l’année prochaine n’aura plus besoin de l’inclure. »