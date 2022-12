Tous les modèles ‌iPhone 15‌ devraient passer à USB-C au lieu de Lightning

Apple devrait faire passer tous les modèles d’iPhone 15 à USB-C au lieu de Lightning l’année prochaine, un an plus tôt que requis par la loi de l’Union européenne récemment introduitequi exige que tous les smartphones vendus dans les 27 pays de l’UE adoptent des ports de charge USB-C d’ici l’automne 2024.

S’exprimant dans une interview plus tôt cette année, le vice-président du marketing mondial d’Apple, Greg Joswiak, a déclaré que la société n’avait “pas d’autre choix” que de se conformer à la nouvelle loi, confirmant qu’Apple passera du connecteur Lightning à l’USB-C avec les futurs produits, bien qu’il n’ait pas été confirmé quand la transition commencerait.

Selon l’analyste respecté de l’industrie Ming-Chi KuoApple passera à USB-C au lieu de Lightning sur tous les modèles d’iPhone 15 l’année prochaine, bien que Apple limitera probablement les vitesses de transfert USB-C rapides aux modèles haut de gamme ‌iPhone 15‌ Pro et non aux iPhone 15 et iPhone 15 Plus classiques.

Kuo suggère que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max pourraient voir des améliorations de vitesse significatives, prenant en charge des vitesses allant jusqu’à 20 Gb/s et Thunderbolt 3 prend en charge des vitesses de transfert de données jusqu’à 40 Gb/s, par rapport aux vitesses de transfert limitées à 480 Mb/s via USB. 2.0.