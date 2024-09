Tous les modèles d’iPhone qui peuvent recevoir la mise à jour iOS 18 d’Apple (et ceux qui ne le feront pas)

La version bêta d’iOS 18 diffère de ce que nous attendons pour la sortie générale de cet automne. Les bêta-testeurs reçoivent une version qui vient de sortir de sa phase alpha, il est donc normal que des problèmes et des bugs apparaissent. L’objectif de la phase bêta est de recueillir les commentaires des utilisateurs pour corriger ces bugs et résoudre les éventuels problèmes d’interface utilisateur avant que le logiciel ne soit distribué massivement.

Les versions bêta peuvent également être incomplètes et ne pas être le produit final, notamment dans le cas d’iOS 18, qui n’incluait pas les fonctionnalités Apple Intelligence dans la version bêta initiale. Ce statut signifie que la version bêta d’iOS 18 est plus sujette aux bugs, aux problèmes et à l’instabilité.

La version générale aura corrigé ces bugs et problèmes en utilisant les commentaires des utilisateurs recueillis pendant la phase bêta, offrant ainsi un logiciel plus complet qui ne sera pas aussi sujet aux bugs.

Un exemple de ce processus est celui de la sortie de la version bêta d’iOS 17 par Apple en 2023. La première version bêta proposait le bouton « Fin » pendant un appel qui s’était déplacé du centre vers la droite, ce qui constituait un changement important pour les utilisateurs d’iPhone. Les commentaires désapprobateurs des bêta-testeurs ont conduit Apple à replacer le bouton « Fin » d’appel au centre de l’écran, là où les utilisateurs étaient habitués.