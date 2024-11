Tous les modèles d’iPhone 17 auront des écrans 120 Hz, insistent les rapports

L’un des domaines dans lesquels Apple a une grande marge d’amélioration est le taux de rafraîchissement des écrans de ses iPhones, principalement les modèles Vanilla et Plus. Alors que les variantes Pro bénéficient de 120 Hz depuis la série iPhone 13, les variantes moins chères sont toujours bloquées au 60 Hz classique. Cependant, il semble qu’Apple va enfin changer les choses en intégrant des écrans ProMotion 120 Hz sur l’iPhone 17 non Pro.

L’une des principales critiques des fans contre Apple concerne le maintien des écrans 60 Hz sur les iPhones. Nous ne parlons pas d’appareils milieu de gamme abordables, mais de téléphones phares, même s’ils sont « moins premium » que les variantes Pro. Depuis le lancement de la série iPhone 15, des fuites ont indiqué que même la gamme 16 pouvait maintenir 60 Hz, ce qui s’est finalement produit. Heureusement, la série iPhone 17 pourrait enfin franchir le pas pour intégrer 120 Hz ProMotion sur tous les modèles.

La technologie ProMotion 120 Hz pour tous les modèles d’iPhone 17 est à nouveau disponible

ETActualitéscitant des sources proches de l’industrie, affirme que les modèles d’iPhone 17 non-Pro seront dotés de la technologie LTPO. Toutes les variantes s’approvisionneraient en écrans auprès de Samsung et LG. Ce n’est cependant pas la première fois que des rapports similaires font surface.

LTPO est une technologie qui permet aux panneaux OLED de faire varier dynamiquement leur taux de rafraîchissement jusqu’à des valeurs extrêmement faibles. Il est conçu pour améliorer la fluidité de l’image tout en réduisant la consommation d’énergie. Les affichages non LTPO « sautent » entre les niveaux de taux de rafraîchissement fixes (comme 30 Hz, 60 Hz, 90 Hz, etc.). Pendant ce temps, les écrans LTPO peuvent descendre entre 10 Hz et 1 Hz.

La présence de la technologie LTPO dans les variantes non-Pro de l’iPhone 17 implique qu’elles disposeront d’écrans ProMotion 120 Hz. Ceci est conforme aux prédictions des experts du secteur il y a quelques années. Même avec les prétendues intentions d’Apple de faire de la série iPhone 17 la « plus ambitieuse » à ce jour. Après plusieurs années à garder une ligne conservatrice en termes d’améliorations, le géant de Cupertino semble prêt à bousculer un peu les choses.

Tous les modèles, y compris le prétendu iPhone 17 Air

Selon des fuites, la série iPhone 17 n’aura pas de modèle « Plus ». La popularité de l’iPhone Plus a sensiblement diminué ces dernières années. En réponse, Apple prévoit de remplacer l’iPhone 17 Plus par l’iPhone 17 Air, plus fin. Si le dernier rapport C’est vrai, l’iPhone 17 vanille et l’iPhone 17 Air seront dotés d’écrans ProMotion 120 Hz. Cela leur donnera également un avantage supplémentaire par rapport à l’iPhone SE 4, qui conservera 60 Hz.