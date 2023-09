Tous les modèles d’iPhone 15 ont des batteries légèrement plus grandes que leurs prédécesseurs, capacités exactes révélées

Apple est et a toujours été connu pour ne pas publier les capacités réelles de la batterie de ses appareils dans ses fiches techniques, et donc si vous êtes intéressé par les chiffres exacts, vous devez généralement attendre que les gens prennent les nouveaux iPhones en main et les démontent. eux.

Ou, comme c’est le cas aujourd’hui, attendre que les régulateurs chinois certifient les nouveaux modèles vendus dans le pays. Une telle certification est exactement ce qui a fait surface aujourd’hui, révélant le fait que les quatre modèles d’iPhone 15 sont dotés de batteries légèrement plus grandes que leurs prédécesseurs. Allons-y.

La cellule de l’iPhone 15 est de 3 349 mAh, contre 3 279 mAh sur l’iPhone 14. L’iPhone 15 Plus obtient 4 383 mAh, contre 4 325 mAh sur l’iPhone 14 Plus. La capacité de la batterie de l’iPhone 15 Pro est de 3 274 mAh, contre 3 200 mAh sur l’iPhone 14 Pro. Enfin, l’iPhone 15 Pro Max les bat tous avec sa cellule de 4 422 mAh, contre 4 323 mAh dans l’iPhone 14 Pro Max.

Ces augmentations sont, comme vous pouvez le constater, infimes. Ainsi, s’il y a des améliorations notables dans la durée de vie de la batterie, elles proviendront très probablement de chipsets et d’écrans plus efficaces – et non de ces gains inférieurs à 100 mAh dans la taille des batteries.

L’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max ont été dévoilés mardi lors d’un événement spécial, et ils ont tous été précommandés aujourd’hui sur des dizaines de marchés dans le monde.

