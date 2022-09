Tous les modèles Apple iPhone 14 sont livrés avec 6 Go de RAM

Au cours des deux dernières années, l’une des nombreuses façons dont Apple a différencié ses iPhones Pro et non Pro était la capacité de la RAM. Les iPhone 12 et 12 mini avaient chacun 4 Go de RAM tandis que les 12 Pro et 12 Pro Max étaient équipés de 6 Go de RAM. Le même scénario s’est joué l’année dernière avec le 13 mini et l’iPhone 13 utilisant à nouveau 4 Go de RAM alors que les 13 Pro et 13 Pro Max tenaient le haut du pavé avec 6 Go de RAM.









La gamme iPhone 14 dans toutes ses couleurs

Maintenant, la version bêta de Xcode 14 a confirmé que tous les modèles d’iPhone 14 disposent de 6 Go de RAM. C’est la première fois depuis la série iPhone 11 que tous les nouveaux modèles reçoivent la même quantité de RAM. Les rumeurs précédentes suggéraient que la série iPhone 14 Pro apporterait une RAM LPDDR5 plus rapide tandis que les 14 modèles réguliers s’en tiendraient à la RAM LPDDR4X bien que nous n’obtenions aucune confirmation à ce sujet du nouveau rapport Xcode.

Pour tous les détails sur la nouvelle gamme d’iPhone 14 et le reste des nouveaux produits d’Apple, consultez notre récapitulatif détaillé de la couverture ici.

Passant par