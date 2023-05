La Hongrie a posé des questions la dernière fois que le haut responsable du bloc a fait une déclaration similaire

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré au Washington Post que tous les États membres avaient accepté d’accueillir l’Ukraine après sa défaite contre la Russie. Il a également révélé que le bloc militaire dirigé par les États-Unis avait commencé à soutenir Kiev en 2014.

Dans l’interview, réalisée la semaine dernière au siège du bloc à Bruxelles et publiée mardi, Stoltenberg a déclaré à la rédaction du WP que « Tous les alliés de l’OTAN sont d’accord pour que l’Ukraine devienne membre de l’alliance. »

« Alors la question est de savoir quand, et je ne peux pas vous donner de calendrier à ce sujet », Stoltenberg a ajouté.

Le chef de l’OTAN a fait cette affirmation une fois auparavant, le mois dernier lors de sa visite à Kiev. Cela a suscité une réponse en un mot du Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a suggéré que le bloc n’avait pas pris la peine d’obtenir le consentement de Budapest.

Stoltenberg a déclaré au Post que l’OTAN aidait actuellement Kiev « transition de l’équipement, des doctrines et des normes de l’ère soviétique » et devenir « interopérable avec les forces de l’OTAN », tout en réformant et modernisant leurs institutions militaires et de défense.

La tâche urgente est maintenant de s’assurer que l’Ukraine l’emporte en tant que nation souveraine et indépendante, car si l’Ukraine ne l’emporte pas, alors il n’y a pas de question à discuter du tout.

Selon Stoltenberg, l’OTAN a deux tâches fondamentales « à la guerre » l’un étant de « soutenons l’Ukraine » l’autre pour éviter l’escalade « en indiquant clairement que nous ne sommes pas partie au conflit. » Le déploiement de 40 000 soldats en Europe de l’Est contribue également à éviter une escalade avec la Russie, a-t-il soutenu.

L’ancien Premier ministre norvégien, qui dirige l’OTAN depuis octobre 2014, a également révélé que les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ont fourni 78 % du soutien du bloc à l’Ukraine et qu’ils entraînent les troupes de Kiev depuis 2014.

« La guerre en Ukraine a fondamentalement changé l’OTAN, mais vous devez vous rappeler que la guerre n’a pas commencé en 2022. La guerre a commencé en 2014 », a-t-il ajouté. Stoltenberg a déclaré au Post, notant que tous les membres du bloc ont « augmenté de façon significative » leurs dépenses militaires depuis lors.

Le gouvernement ukrainien a été renversé par des nationalistes soutenus par les États-Unis lors d’un coup d’État en février 2014. Les nouvelles autorités ont rapidement réagi pour écraser violemment toute opposition, conduisant la Crimée à demander la protection de Moscou. Les protestations contre le gouvernement putschiste se sont soldées par un massacre à Odessa, la terreur à Kharkov et une « expédition punitive » contre Donetsk et Lougansk, qui ont répondu en déclarant leur indépendance.