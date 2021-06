Tous les membres de l’iPhone 13 doivent avoir LiDAR, les modèles Pro peuvent aller jusqu’à 1 To

Dans une note d’investisseur, l’analyste de Wedbush Daniel Ives a prédit quelques détails sur la prochaine génération d’iPhone 13. Cette note correspond à ce que nous avons entendu sur les options de stockage cette année, mais elle met également en lumière le système LiDAR.

Selon les Ives, tous les modèles de la gamme iPhone 13 comporteront LiDAR sur leur dos, y compris même les modèles non-Pro. La rumeur de stockage de 1 To est également étayée mais elle serait réservée aux modèles Pro uniquement.

Les plans d’Apple pour une adoption plus large des capteurs LiDAR pourraient signaler un développement dans le domaine et la société envisage peut-être d’introduire plus de fonctionnalités avec le lancement de l’iPhone 13.

