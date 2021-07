Tous les membres de la famille iPhone 14 arboreront des panneaux OLED LTPO 120 Hz

Il est probablement clair maintenant que seuls les modèles Pro de la gamme iPhone 13 comporteront des panneaux OLED LTPO 120 Hz avec les modèles vanilla 13 pour obtenir des affichages 60 Hz. C’est parce que seul Samsung peut fabriquer des écrans LTPO et qu’il n’a pas la capacité de produire suffisamment d’unités.

Cependant, LG espère intensifier son jeu et commencer à produire les panneaux requis d’ici l’année prochaine. Selon le média coréen L’élec, la société pourrait répondre aux demandes de lancement de l’iPhone 14. LG est déjà en pourparlers avec Avaco, qui fournit des équipements de fabrication de panneaux LTPO, et attend l’approbation d’Apple pour la ligne de production.

Et ce n’est qu’alors qu’Avaco pourra commencer à expédier des équipements aux usines de production de LG. Si tout se passe comme prévu, LG devrait pouvoir couvrir les modèles iPhone 14 non Pro et même se lancer sur le territoire iPhone Pro de Samsung. Cela devrait permettre à Apple de diversifier encore plus son offre de panneaux, réduisant ainsi sa dépendance à l’égard de Samsung.

