Au lieu de passer à travers le froid et la neige de Park City, dans l’Utah, pour assister à diverses projections du Festival annuel du film de Sundance, nous sommes obligés de voir le meilleur de ce que le cinéma indépendant a à offrir en 2021.

Comme les autres grands festivals à Toronto, New York et ailleurs en 2020, Sundance est devenu virtuel cette année en raison du COVID, mais ils ne lésinent pas sur la bonté cinématographique. L’événement de cette année comprend la première mondiale du concurrent de haut niveau « Judas et le Messie noir »; des projets mettant en vedette des stars comme Tiffany Haddish, Constance Wu, Tessa Thompson et Nicolas Cage; une tonne de documentaires mettant en vedette le duo glam-rock Sparks, la légende hollywoodienne Rita Moreno, « Black Woodstock » et des religieuses activistes; plus une mise à jour moderne, axée sur les médias sociaux, de « Romeo & Juliet » de Shakespeare.

Tout au long du festival, nous tiendrons les lecteurs au courant des réactions à tous les principaux films et joyaux cachés que nous voyons. (Et oui, parce que nous aimons classer les choses, nous le faisons aussi.)

9. «Manoir aux fraises»

Le fantasme romantique très étrange du duo de réalisateurs Kentucker Audley et Albert Birney vous brisera la cervelle mais remplira également un peu votre cœur. Dans un décor presque futuriste où le gouvernement vérifie les rêves des gens, l’agent fédéral insipide James Preble (Audley) se rend dans la résidence rurale d’une artiste vieillissante nommée Bella (Penny Fuller) qui a réalisé des milliers de cassettes de rêve VHS. Preble sort son engin monstrueux pour les regarder (pensez à la réalité virtuelle si c’était une chose dans les années 80), et commence un voyage qui consiste à tomber amoureux de la jeune Bella (Grace Glowicki) et à rencontrer divers personnages, dont un homme étrange couvert d’herbe , des marins rongeurs et un serveur grenouille jouant du saxophone.

8. «Censeur»

Le film sanglant et méta de minuit du réalisateur britannique Prano Bailey-Bond la présente comme une force d’horreur à regarder, et la star Niamh Algar est magnétique comme Enid, un censeur de film dont le travail est de regarder des « vilains vidéo » sanglants et exploiteurs qui étaient un aspect controversé de Culture cinématographique anglaise des années 1980. Regarder l’une de ces œuvres à petit budget déclenche un traumatisme d’enfance de son passé – et du fait que sa sœur a disparu depuis des décennies – et Enid part à la recherche de réponses. C’est une exécution correcte sur une prémisse à élimination directe, et Bailey-Bond maintient le spectateur énervé tout au long d’un cauchemar sinueux et visuellement fascinant.

7. «Comment ça se termine»

La comédie noire (filmée pendant la quarantaine COVID l’année dernière) capture beaucoup de crises existentielles que nous ressentons tous en ce moment, mais avec des camées de stars invitées beaucoup plus reconnaissables. Zoe Lister-Jones (qui écrit et réalise également avec son mari Daryl Wein) joue le rôle d’une femme de LA accrochée avec son jeune moi (Cailee Spaeny) lors de son dernier jour sur Terre avant l’apocalypse. Le personnage principal a besoin de travailler sur des choses avec sa famille et ses proches, et c’est amusant de voir qui vient jouer, y compris Olivia Wilde en tant qu’ami psychique et Nick Kroll en tant que mec s’approvisionnant en drogue avant The End.

6. «Homeroom»

Le documentaire stimulant et inspirant du réalisateur Peter Nicks suit la classe senior d’Oakland High School au cours de l’année scolaire 2019-2020, un pas comme les autres. Nicks capture la population étudiante diversifiée qui se prépare pour l’avenir et essaie de se débarrasser de la force de police sur le campus de l’école. Et c’est tout avant l’arrivée de COVID. Une fois renvoyés chez eux et confrontés à l’obtention de leur diplôme virtuellement, Nicks capture les enfants alors qu’ils embrassent le changement dans le sillage de George Floyd et s’organisent pour améliorer leur vie et leur ville.

5. «John et le trou»

C’est le genre de chose que vous montrez aux enfants lorsqu’ils pensent qu’ils sont prêts à devenir un adulte. En partie horreur psychologique sombre des années 70, en partie histoire de passage à l’âge adulte, « John » est une fable familiale mettant en vedette Charlie Shotwell dans le rôle d’un adolescent de 13 ans qui drogue sa riche mère (Jennifer Ehle) et son père (Michael C. Hall) plus sa sœur (Taissa Farmiga) une nuit et les colle au fond d’un bunker inachevé, les gardant prisonnières pendant qu’il vit sa vie à sa manière. Les débuts de réalisateur de Pascual Sisto sont inquiétants, sombres comiques et, à sa manière étrange, plutôt encourageants.

4. «Sur le compte de trois»

Le comédien Jarrod Carmichael met en place un film de copain assez impressionnant et sombre pour ses débuts en tant que réalisateur. Les meilleurs amis suicidaires Val (Carmichael) et Kevin (Christopher Abbott) concluent un pacte pour se tirer une balle dans la tête. Mais d’abord, ils ont quelques choses à faire le dernier jour, y compris faire du vélo tout-terrain, essayer de faire amende honorable, se livrer à divers crimes et se venger sanglante. Tiffany Haddish et Henry Winkler ont tous deux des rôles petits mais clés dans la dramatique émotionnellement complexe et Carmichael et Abbott sont excellents en tant que bourgeons qui ne sont peut-être pas totalement prêts pour la partie « mourir ».

3. «Rita Moreno: juste une fille qui a décidé d’y aller»

Nous savions que Moreno est une icône pionnière; elle est aussi une conteuse passionnée de blintz, vibrante et incroyablement honnête. Le documentaire fascinant de la réalisatrice Mariem Pérez Riera raconte la vie et le travail de la star dans un contexte historique et influent, mais il est préférable de simplement enrouler Moreno et de la laisser partir. Elle raconte être venue en Amérique à l’âge de 5 ans, se rend compte des agressions sexuelles et des tentatives de suicide et évoque les difficultés qu’elle a eues pour finalement jouer une Latina à l’écran. Moreno a dû se contenter de filles « insulaires » et « indigènes » jusqu’à Anita, son personnage oscarisé dans « West Side Story », qui est devenue son modèle « parce que je n’en ai jamais eu. »

2. «CODA»

Écrit et réalisé par Siân Heder, le film est une version douce, inclusive et amusante de la formule de passage à l’âge adulte mettant en vedette une fabuleuse Emilia Jones dans le rôle de Ruby, le seul membre auditif d’une famille de pêcheurs sourds du Massachusetts. Ruby a du mal à équilibrer le lycée avec des engagements envers sa mère (Marlee Matlin), son père (Troy Kotsur) et son grand frère têtu (Daniel Durant). Mais rejoindre la chorale de l’école – et travailler avec un professeur excentrique et attentionné (le comédien Eugenio Derbez, plus sobre que d’habitude) – lui montre que le chant est une passion qu’elle veut vraiment explorer et ouvre une nouvelle partie d’elle-même qui va libérer tout le larmes.

1. «Summer Of Soul (ou, quand la révolution ne pouvait pas être télévisée)»

Imaginez la magie de voir un Stevie Wonder de 19 ans en direct, se rendant joyeusement en ville au clavier et (oui) à la batterie sous la pluie, et c’est ce qu’Ahmir « Questlove » Thompson évoque dans ses débuts en tant que réalisateur. Des images inédites du festival culturel de Harlem de 1969 montrent une communauté divisée se réunissant pour célébrer l’art noir. Les plus remarquables sont les performances musicales spectaculaires perdues pendant 50 ans, y compris l’interprétation céleste de Mahalia Jackson et Mavis Staples de «Take My Hand, Precious Lord», la chanson gospel préférée de Martin Luther King Jr.