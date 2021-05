Tous les matchs du groupe D reportés indéfiniment après la violation du protocole COVID-19

La Confédération asiatique de football a annoncé que tous les matches du groupe D de la Coupe AFC ont été reportés indéfiniment suite à un incident lié au Bengaluru FC survenu samedi. Le conseil a demandé à tous les clubs participants de rentrer chez eux tout en adhérant aux protocoles Covid-19.

« La Confédération asiatique de football (AFC) peut confirmer que les matchs du groupe D de la Coupe AFC (Sud), qui devaient avoir lieu du 14 au 21 mai 2021, n’auront pas lieu à Malé, aux Maldives », indique le communiqué de l’AFC.

«Les clubs participants qui ont voyagé aux Maldives devront organiser leur retour chez eux tout en adhérant aux protocoles de santé et de voyage COVID-19 mis en place par le pays. Dans le même temps, l’AFC est en contact avec tous les autres clubs et officiels participants qui ne sont pas entrés aux Maldives pour annuler leurs arrangements de voyage. «

La décision intervient après que l’Association de football des Maldives (FAM) a demandé plus tôt dans la journée à l’AFC d’annuler le match de barrage entre le Bengaluru FC indien et le Club Eagles des Maldives et de reporter les matches de la phase de groupes à une date ultérieure.

La FAM avait même notifié à l’ATK Mohun Bagan et aux autres clubs participants de la Coupe AFC 2021 Groupe D que les matches de phase de groupes qui devaient se dérouler du 11 au 20 mai à Malé seraient reportés, selon Goal.com.Plus à venir…