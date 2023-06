Tous les magasins Nordstrom restants au Canada fermeront définitivement d’ici mardi

Mardi sera le dernier jour pour les 13 magasins Nordstrom et Nordstrom Rack à travers le Canada, a annoncé le détaillant.

La chaîne de grands magasins américaine, qui a annoncé en mars la fermeture de ses opérations canadiennes, a déclaré sur son site Web que le 13 juin serait son dernier jour d’activité.

Les ventes de liquidation ont commencé en mars et se poursuivent depuis des semaines alors que le détaillant met fin à ses activités au Canada après moins d’une décennie d’activité.

Bien que pratiquement tous les détaillants aient été touchés par la pandémie, les grands magasins comme Nordstrom ont été peut-être plus durement touchés que tout autre type de magasin, car ils ont une empreinte physique aussi importante et coûteuse. Les achats en ligne et autres détaillants spécialisés rongent leur modèle commercial de toutes parts depuis des années.

Les ventes de la plateforme de commerce électronique Nordstrom.ca ont déjà été arrêtées.

La chaîne affirme que des remises allant jusqu’à 80% sont disponibles.

Certains magasins peuvent fermer plus tôt s’ils n’ont plus de stock à vendre.

