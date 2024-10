Tous les looks des célébrités sur le tapis rouge du gala du musée de l’Académie 2024

Hier soir, les stars sont sorties pour le gala de l’Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles, arborant leurs plus beaux looks formels pour une soirée de vrai glamour. C’est la quatrième année de cet événement annuel, qui recueille des fonds pour les expositions, les initiatives éducatives et la programmation publique du musée. C’est aussi l’occasion d’honorer le cinéma et les gens qui le font. Les lauréats de cette année étaient Paul Mescal, Rita Moreno et Quentin Tarantino ; Mescal a reçu le Vantage Award en tant qu’artiste émergent, Moreno a reçu le Icon Award et Tarantino a reçu le Luminary Award.

Les coprésidents de la soirée étaient Nicole Kidman, Salma Hayek, Eva Longoria, Tyler Perry et le Dr Eric Esrailian, administrateur du musée de l’Académie. Le comité organisateur du gala était composé de Kirsten Dunst, Ariana Grande, Demi Moore et Saoirse Ronan.

La liste des invités est encore plus étoilée. À l’approche de la saison des récompenses, les célébrités réchauffent leur tenue sur le tapis rouge et les tenues étaient à voir. Faites défiler la galerie pour voir certains des meilleurs looks de la soirée.