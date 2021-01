Les gens du monde entier avaient un souhait pour 2021, « s’il vous plaît ne soyez pas comme 2020. » Bien que l’année ne semble pas prometteuse pour l’instant, il peut encore y avoir des raisons de se sentir heureux. Et qu’est-ce qui peut rendre les gens plus heureux que les longs week-ends? Y a-t-il une meilleure sensation que de savoir que la semaine se terminera le jeudi avec une maigre semaine de travail de 4 jours et que vous pourrez vous détendre ou profiter à votre guise pendant trois (parfois 4) jours entiers?

2021 est l’année des longs week-ends avec une garantie presque tous les mois. Bien que nous ayons déjà dépassé deux de ces longs week-ends (1, 2, 3 janvier et 14, 15, 16 janvier). Mais il y a beaucoup plus à venir.

Voici une liste de tous les longs week-ends à venir cette année ainsi que des suggestions pour que vous profitiez au maximum de la pause!

Janvier:

Le prochain long week-end n’est pas simple. Les 23 et 24 janvier sont respectivement samedi et dimanche. Le 26 janvier (mardi) est le jour de la République. Donc, si vous êtes assez courageux pour prendre congé le lundi (25 janvier), vous pouvez avoir quatre jours de vacances!

Février:

13 février – samedi et 14 février – dimanche. 16 février – mardi (Vasant Panchami). Le pari similaire de janvier, si vous enlevez le lundi (15 février), alors vous avez quatre jours pour vous!

Vous pouvez visiter le Surajkund Mela qui se tiendra du 1er au 15 février.

Mars:

Ce mois-ci est plein de longs week-ends.

Tout d’abord, le 11 mars (jeudi) est Maha Shivratri, une fête nationale. Suivi du 13 mars (samedi) et du 14 mars (dimanche). Si vous prenez congé le 12 mars (vendredi), vous obtenez un très long week-end.

Deuxièmement, c’est simple sans qu’il soit nécessaire de demander un congé supplémentaire. Les 27 mars (samedi) et 28 (dimanche) sont suivis du 29 mars (lundi) qui est Holi.

Vous pouvez visiter les célébrations célèbres de Holi comme Barsane ou Vrindavan.

Avril:

Un autre long week-end simple. Le 2 avril (vendredi) sera fermé pour le Vendredi saint suivi des 3 (samedi) et 4 (dimanche) avril.

Vous pouvez visiter le Cachemire pour le plus grand festival des tulipes d’Asie.

Mai:

Jouez et voyez si vous pouvez réussir à prendre un jour de congé ce mois-ci. Le 13 mai (jeudi) est l’Aïd ul-Fitr. Si vous prenez congé le 14 mai (vendredi), vous obtenez du 13 au 16 mai pour vous-même.

Vous pouvez aller au temple Hadimba, Manali, Himachal Pradesh pour le célèbre Dhungri Mela.

Juin:

Insérez un emoji visage triste ici car il n’y a pas de longs week-ends en juin.

Juillet:

Le 10 juillet (samedi) et le 11 (dimanche) sont suivis du 12 juillet (lundi) en raison de Rath Yatra

Le deuxième long week-end du mois est le 17 juillet (samedi) et le 18 juillet (dimanche). Le 20 juillet (mardi) est fermé pour Bakri Eid. Si vous prenez congé le 19 juillet (lundi), vous bénéficiez de 4 jours.

Réservez les dates du festival du tourisme de la mangue de Delhi à Delhi Haat.

Août:

Le 28 août (samedi) et le 29 (dimanche) puis le 30 août (lundi) sont partis pour Janmashtami.

Réservez un billet pour n’importe où dans les Ghâts occidentaux (Lonavala, Goa) car la saison de la mousson est le meilleur moment pour profiter de la verdure là-bas.

Septembre:

Le 10 septembre (vendredi) est Ganesh Chaturthi suivi du week-end habituel.

La saison est propice à un voyage dans la vallée des fleurs à Dehra Dun.

Octobre:

Le 15 octobre (vendredi) est Dussehra suivi du week-end des 16 et 17 octobre.

Visitez Kullu pour le festival folklorique international, le phool yatra, la foire Kullu et la foire Naina Devi.

Novembre:

Le 19 novembre (vendredi) est Guru Nanak Jayanti suivi des 20 (samedi) et 21 (dimanche) novembre.

C’est le meilleur moment pour visiter le Rann de Kutch, Gujarat pour leur festival.

Décembre:

Si vous prenez congé le 24 décembre (vendredi), le 25 décembre (samedi) et le 26 décembre (dimanche) vous offriront un long week-end.

Sonnez à Noël dans l’une des églises phénoménales de Goa.