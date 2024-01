Tous les joueurs se rassemblent au Bihar alors que Nitish se prépare à changer d’équipe | Nouvelles de Patna

PATNA : Le Bihar semble prêt à avoir un nouveau gouvernement même si le ministre en chef Nitish Kumar conserve le poste le plus élevé en le remplaçant RJD avec BJP comme partenaire.Les cercles politiques étaient en effervescence avec les spéculations selon lesquelles Nitish prêterait serment en tant que ministre en chef pour une neuvième fois record, mais les constitutionnalistes ont souligné qu’il n’était pas obligé de démissionner et de reprendre son mandat, et qu’il pouvait forger un nouveau mandat. coalition en limogeant les ministres du RJD et en les remplaçant par ceux du BJP, qui est à bord.

L’Hindustani Awam Morcha (laïc) de l’ancien CM Jitan Ram Manjhi, avec quatre députés, a promis son soutien à la NDA ; cela garantira que le parti au pouvoir, sur le point d’être cousu, disposera d’une majorité dans l’assemblée forte de 243 membres et pourra atteindre l’objectif immédiat de faire venir un président, très probablement du BJP, pour remplacer Avadh Bihari Chaudhary du RJD.

Nitish rencontrera les députés de son parti dimanche matin, suivi d’une réunion conjointe des législateurs et députés de la NDA, très probablement à sa résidence, avant de présenter sa démission ou de limoger les ministres du RJD et de soumettre une nouvelle lettre de soutien du BJP et du HAM(S) à le gouverneur. “Le gouverneur pourrait l’inviter à prêter serment dans la soirée même. Nous verrons comment les choses se dérouleront dans la matinée”, a déclaré une source proche du dossier.

Bihar CM Nitish Kumar rejoindra-t-il à nouveau l’alliance NDA ?

Le BJP peut avoir deux CM adjoints, dont une femme. Contrairement à la dernière fois, il est possible que la deuxième place revienne à quelqu’un des “castes supérieures”, ont indiqué des sources.

Les députés du BJP se sont réunis samedi et doivent se réunir à nouveau dimanche matin avant de se rassembler à la résidence du CM, fermant ainsi le rideau sur le gouvernement de la Grande Alliance au Bihar, ont indiqué des sources.

Je n’ai aucune information sur le départ de JDU de l’INDE : Mallikarjun Kharge

La nomination de nouveaux ministres viendrait couronner les développements rapides, qui ont commencé à se dérouler avec l’éviction dramatique de Rajiv Ranjan Singh Lallan en tant que chef du JD(U) (il a joué un rôle déterminant dans la formation de la coalition avec le RJD), à la fin du mois dernier et sont apparus depuis. avoir pris un élan inexorable.

Des sources du JD(U) ont déclaré que ce tournant dramatique avait été provoqué par le langage condescendant du chef du Congrès Rahul Gandhi lors de la dernière réunion du bloc indien, où il aurait contredit Sonia Gandhi en disant qu’une annonce concernant la nomination de Nitish comme président du bloc d’opposition devrait attendre cela a été approuvé par le chef du TMC, Mamata Banerjee.

Le Bihar CM, qui a pris l’initiative de forger l’alliance de l’opposition mais s’est retrouvé marginalisé, avait déjà décliné l’offre en raison de la nomination du chef du Congrès Mallikarjun Kharge à la présidence du syndicat INDIA. Il a estimé que les remarques de Rahul étaient « insultantes ». Les efforts des fonctionnaires du Congrès, y compris Kharge, et du secrétaire général du CPM, Sitaram Yechury, n’ont pas réussi à l’apaiser.

Une information sur un effort présumé du RJD pour provoquer la défection des députés du JD(U) s’est avérée être la goutte d’eau sur le dos du chameau.

Le BJP, qui avait annoncé publiquement qu’il avait fermé les portes à un énième rapprochement avec Nitish, s’est d’abord montré froid face aux ouvertures du JD(U) en faveur d’une relance de leur alliance. Une nouvelle réflexion a été motivée par les considérations visant à maximiser les résultats du Bihar lors des élections de 2024 à Lok Sabha, affaiblissant le bloc INDE et mettant un frein aux efforts du Congrès pour contrer l’Hindutva en jouant la carte des castes.

La tournure soudaine des événements porte un coup dur à l’ambition de Lalu Prasad, disqualifié des élections après de multiples condamnations dans des affaires pénales, d’installer son fils cadet, Tejashwi, au poste de CM avant les élections législatives de 2025.

En fait, samedi a été un double coup dur pour Lalu avec son parti sur le point d’être démis de ses fonctions dans le Bihar et un tribunal de Delhi convoquant son épouse, l’ancien CM Rabri Devi, et leurs filles Misa Bharti et Hema Yadav le 9 février, tout en prenant connaissance de l’acte d’accusation de la Direction de l’application des lois contre eux dans l’escroquerie des terres contre des emplois dans les chemins de fer.