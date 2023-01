Tous les joueurs de Chelsea ont signé depuis que Todd Boehly est devenu propriétaire

Depuis que Todd Boehly et Clearlake Capital Group ont acheté le Chelsea Football Club en mai 2022, le club a dépensé bien plus de 400 millions de livres sterling rien que pour les transferts, avec la possibilité de dépenser plus d’argent dans les semaines à venir.

En fait, Boehly et co. ont acheté suffisamment de joueurs pour remplir un onze de départ complet, leurs 15 signatures (et comptant) au cours des deux dernières fenêtres de transfert ont complètement réorganisé l’équipe. L’approche du “fusil à dispersion” dont on parle beaucoup, comme Gary Neville l’a fait référence à la politique de transfert, couvre toutes les positions sur le terrain, avec des joueurs continuellement liés pour se déplacer à Stamford Bridge.

Cependant, bon nombre de ces signatures ont coûté une dépense financière considérable, ce qui soulève des questions sur la façon dont Chelsea se conforme aux réglementations du fair-play financier. La façon dont ils structurent leurs accords permet au club de travailler dans le cadre du FFP, avec des contrats importants permettant de payer des sommes sur plusieurs années.

Quoi qu’il en soit, 15 joueurs totalisant 440 millions de livres sterling représentent un montant considérable, et cela ne semble pas ralentir de si tôt. En effet, Christopher Nkunku a déjà accepté de rejoindre le club l’été prochain, ses frais de transfert de 53 millions de livres sterling n’étant même pas inclus dans cette liste.

Ailleurs, le club a déboursé le plus sur Mykhalo Mudryk du Shakhtar Donetsk cette fenêtre, soit 88 millions de livres sterling. Wesley Fofana, Marc Cucurella et Raheem Sterling ont également coûté plus de 50 millions de livres sterling, les deux signatures de prêt, Joao Felix et Denis Zakaria coûtant de l’argent au club sans aucun futur transfert permanent prévu.

Pendant ce temps, Cesare Casadei a coûté 17,5 millions de livres sterling, mais le joueur de 20 ans joue pour l’équipe U21 et n’a pas encore fait ses débuts en équipe première.

Chaque signature que Chelsea a faite depuis que Todd Boehly est devenu propriétaire

Mykhalo Mudryk, 88 millions de livres sterling – Shakhtar Donetsk

Wesley Fofana, 72 millions de livres sterling – Leicester City

Marc Cucurella, 58 millions de livres sterling – Brighton et Hove Albion

Raheem Sterling, 50 millions de livres sterling – Manchester City

Kalidou Koulibaly, 34 M £ – Naples

Benoit Badiashile, 33,5 M£ – Monaco

Noni Madueke, 29 millions de livres sterling – PSV

Cesare Casadei, 17,5 M £ – Inter Milan

Carney Chukwuemeka, 16 millions de livres sterling – Aston Villa

Andrey Santos, 11 M £ – Vasco de Gama

Pierre-Emerick Aubameyang, 10,5 M £ – Barcelone

David Datro Fofana, 10,5 M £ – Molde

Joao Felix, Prêt (9,5 M £) – Atlético Madrid

Gabriel Slonina, 8 millions de livres sterling – Incendie de Chicago

Denis Zakaria, Prêt (2,5 M £) – Juventus