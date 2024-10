Tous les jeux PlayStation Plus d’octobre 2024 pour les abonnés Premium et Extra

GameSpot peut recevoir des revenus provenant de partenariats d’affiliation et publicitaires pour le partage de ce contenu et d’achats via des liens.



Nous sommes bien en octobre et, comme d’habitude, les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium peuvent s’attendre à quelques nouveaux ajouts dans le catalogue de jeux ce mois-ci. À partir du 15 octobreun bon nombre de jeux effrayants sont ajoutés. Le grand tirage au sort de ce mois-ci est Dead Island 2, une suite qui a passé des années à se développer et qui a finalement émergé de l’ombre comme une explosion de morts-vivants avec de superbes personnages et une tonne de charme.

Des classiques de l’horreur et de la survie comme Dino Crisis et Siren seront également disponibles pour les abonnés Premium, donc si vous recherchez des frayeurs d’inspiration rétro, ces jeux ont toujours du punch efficace. Pour quelque chose de moins susceptible de faire battre votre cœur dangereusement vite, vous pouvez également consulter des ajouts artistiques à la bibliothèque comme Gris, ou vous pouvez tester votre matière grise avec quelques énigmes dans Return to Monkey Island. Pour rappel, plusieurs jeux quitteront PS Plus au cours du mois, alors essayez-les tant que vous le pouvez encore.

Tous les abonnés PS Plus peuvent également réclamer le lot de nouveaux jeux de ce mois-ci, puisque Doki Doki Literature Club Plus, Dead Space et WWE 2K24 sont tous disponibles en téléchargement dès maintenant.