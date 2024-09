Tous les jeux PC et Xbox présentés lors du PlayStation State of Play de Sony en septembre 2024

Si les présentations saisonnières PlayStation State of Play de Sony sont naturellement centrées sur les exclusivités propriétaires et d’autres titres destinés aux consoles de jeu de la société, certains des jeux présentés sont également souvent destinés à d’autres plateformes. Après tout, la liste des jeux PlayStation sur PC semble toujours s’allonger et, dans de rares cas, certains jeux diffusés ont même atterri sur les systèmes Xbox de Microsoft.

Le State of Play de septembre 2024 qui s’est récemment terminé n’est pas différent et a accueilli plusieurs jeux à l’horizon que les fans de PC et de Xbox peuvent attendre avec impatience. Voici une description complète de chacun d’entre eux.

Où regarder le PlayStation State of Play

La dernière présentation PlayStation State of Play de Sony a été diffusée le mardi 24 septembre à 15h00 PT / 18h00 ET. Vous pouvez utiliser l’intégration de la présentation ci-dessus pour la regarder, mais vous pourrez également en trouver un enregistrement sur Chaîne Twitch officielle de Sony sur PlayStation. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu rapide de chaque titre présenté qui sortira sur PC et/ou Xbox ainsi que sur les consoles PlayStation.

Tous les jeux PC et Xbox présentés lors du PlayStation State of Play de septembre 2024

Dans cette section, j’ai rassemblé un aperçu de tous les jeux qui sont apparus dans l’émission PlayStation State of Play de septembre 2024 et qui sont également destinés aux plateformes PC ou Xbox. Vous trouverez de brèves descriptions pour chacun d’eux, ainsi que des bandes-annonces intégrées et d’autres extraits pertinents de la diffusion.

Le prochain jeu d’action en monde ouvert Hell is Us sortira sur Xbox Series X|S, PC Windows et PS5 en 2025, et pendant le State of Play, il a reçu une nouvelle bande-annonce qui montre de nombreux extraits de gameplay de combat et d’exploration. Il n’a pas encore de date de sortie plus concrète, bien que vous puissiez en savoir plus sur le jeu. peut ajoutez-le à votre liste de souhaits sa page Steam.

ArcheAge Chronicles arrive sur Xbox et PC l’année prochaine

Environ 10 ans après le lancement du MMO fantastique original ArcheAge, les développeurs Kakao Games et XLGames ont annoncé ArcheAge Chronicles, un « RPG d’action en ligne se déroulant 50 ans après l’original ». Sa sortie est prévue pour 2025 et sera disponible sur Xbox Series X|S, PC Windows (via Steam et l’Epic Games Store) et PS5, et vous pouvez le mettre dans votre liste de souhaits dès maintenant sur sa page Steam.

Oh hé ! Palworld Shadow est sorti aujourd’hui sur PS5

Ce n’est pas un jeu PlayStation qui arrive sur Xbox ou PC, c’est même le contraire ! Palworld, le RPG de capture de créatures en monde ouvert inspiré de Pokémon de Pocketpair, est récemment devenu la cible d’un procès de Nintendo, mais cette nouvelle est bien plus réjouissante. L’ombre du jeu est tombée sur PS5 pendant le State of Play, ce qui signifie que les utilisateurs PlayStation peuvent s’y plonger tout de suite.

FANTASIAN Neo Dimension débarque sur Xbox et PC en décembre

Hironobu Sakaguchi, le créateur de la légendaire franchise Final Fantasy, nous présente FANTASIAN Neo Dimension, un RPG de donjon mystérieux au tour par tour dont le but est de sauver le monde des infestations de machines. Il sortira sur Xbox Series X|S, PC Windows, Nintendo Switch et PS5 le 5 décembre 2024 et peut être précommandé dès maintenant.

Découvrez le nouveau gameplay de Dragon Age : The Veilguard

Le prochain Dragon Age: The Veilguard a fait une apparition surprise au State of Play, avec BioWare montrant une bataille difficile contre un dragon flétri et un aperçu détaillé d’une puissante construction de Mage que vous pourrez mettre en place dans le jeu. Le RPG très attendu sortira sur Xbox Series X|S, Windows PC et PS5 le 31 octobre 2024.

Legacy of Kain : Soul Reaver revient !

Raziel est de retour ! Après des années et des années, le vampire classique revient avec Legacy of Kain : Soul Reaver 1 et 2 Remastered. Avec de nouveaux graphismes, un cycle jour/nuit (qui avait été coupé dans le jeu original) et des commandes modernisées, le développeur Aspyr ramène ces jeux longtemps oubliés pour que tout le monde puisse en profiter. Ce pack sortira sur Xbox, PlayStation et PC le 10 décembre 2024.

Le DLC The Lake House d’Alan Wake 2 est presque là

Nous attendions depuis un bon moment la date de sortie du DLC Alan Wake 2 The Lake House, et nous en avons enfin une. À la fin d’une nouvelle bande-annonce sur State of Play, Remedy Entertainment a révélé que l’extension pour le titre de survival horror Xbox Series X|S, Windows PC et PS5 sortira en octobre.

La sortie en accès anticipé de Towers of Aghasba arrive

Que diriez-vous d’un jeu de survie ? Towers of Aghasba de Dreamlit Inc. est une nouvelle expérience en monde ouvert dans laquelle vous devrez explorer et créer dans un monde fantastique rempli de créatures et de personnages étranges pour survivre, et dans une nouvelle bande-annonce, la date de sortie de l’accès anticipé a été confirmée pour novembre 2024. Le jeu sera disponible sur PC Windows et PS5, et vous pouvez le mettre dans votre liste de souhaits dès maintenant sur sa page Steam.

Dynasty Warriors: Origins sort en janvier

Les fans du RPG d’action Dynasty Warriors seront ravis d’apprendre que Koei Tecmo va sortir le très attendu Dynasty Warriors: Origins sur Xbox Series X|S, Windows PC et PS5 au tout début de l’année prochaine. Plus précisément, le titre hack-and-slash devrait sortir le 17 janvier 2025.

Monster Hunter a fait une grande apparition au State of Play, Capcom ayant même annoncé la date de sortie de Monster Hunter Wilds lors du salon. Le RPG d’action sortira officiellement sur Xbox Series X|S, Windows PC et PS5 le 28 février 2025, les précommandes étant désormais disponibles sur ces plateformes.

LEGO Horizon Adventures arrive sur PC en novembre

Si vous avez envie d’une version LEGO de la célèbre série Horizon de Guerilla Games, gardez un œil sur LEGO Horizon Adventures. Il semble que ce sera hilarant à jouer, et vous pourrez le mettre la main sur PC Windows, Nintendo Switch et PS5 le 14 novembre 2024. Les précommandes ne sont pas encore disponibles encoremais ils arriveront le 3 octobre.

… Oh, et Horizon Zero Dawn obtient un remaster !

Horizon Zero Dawn est déjà un jeu très beau, mais le 31 octobre 2024, vous pourrez jouer à une version encore plus belle sur PC Windows et PS5. C’est parce qu’Horizon Zero Dawn Remastered est réel, son annonce étant l’une des plus grandes révélations de toute la diffusion du State of Play.

Et c’est fini !

Ce sont tous les jeux de l’événement State of Play qui arrivent sur PC et Xbox ainsi que sur PlayStation ! Dans l’ensemble, il y avait de quoi être enthousiasmé même si vous n’êtes pas un joueur PS5, des dates de sortie de Monster Hunter Wilds et du remaster d’Horizon Zero Dawn récemment révélé au tout nouveau gameplay de Dragon Age et Hell is Us et à l’annonce du prochain RPG en ligne ArcheAge Chronicles. Personnellement, je suis le plus impatient de jouer au nouveau DLC d’Alan Wake 2, même si en fin de compte, je pensais tout à l’émission ça avait l’air amusant.

La plupart des titres présentés dans la présentation seront disponibles dans plusieurs mois, mais nous en apprendrons certainement davantage à mesure que leurs dates de sortie approcheront. Lorsque nous le ferons, nous rédigerons notre article ici même sur Windows Central, alors restez avec nous pour connaître toutes les dernières nouvelles.