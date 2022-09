Tous les jeunes méritent d’avoir la chance de réaliser leur potentiel. – Nouvelles de la capitale de Kelowna

Elanis est devenue une enfant adoptive à l’âge de deux ans lorsque la police l’a retirée, elle et sa sœur, à ses parents biologiques. C’étaient des toxicomanes, et bien que les filles aient été séparées d’une situation potentiellement dangereuse, la trajectoire de la vie d’Elanis a été considérablement modifiée.

Elle est devenue l’une des centaines d’enfants qui entrent dans le système de placement familial chaque année en Colombie-Britannique. Elanis a finalement été adopté et a passé plusieurs années avec un père aimant. Cependant, à l’âge de 16 ans, il est décédé subitement et elle s’est retrouvée dans une famille d’accueil tout en pleurant à nouveau.

Les assistantes sociales ont toujours fait partie de la vie d’Elanis et elles l’ont inspirée à devenir l’assistante sociale qu’elle aurait toujours souhaité avoir. Après avoir obtenu son diplôme, sa passion pour le travail social a conduit Elanis à l’Université Thompson Rivers (TRU), où elle poursuit ses études.

En tant qu’ancienne jeune prise en charge, Elanis était admissible au BC Tuition Waiver Program, mais choisir de suivre ses rêves signifiait surmonter des obstacles inimaginables. D’autres jeunes ont une famille et un système de soutien sur lesquels s’appuyer, mais les jeunes anciennement pris en charge n’ont souvent personne. A 19 ans, ces élèves sont essentiellement seuls ; perdre le soutien des travailleurs sociaux et de la plupart des programmes gouvernementaux, sans autre aide financière.

United Way British Columbia, qui travaille avec les communautés de l’intérieur de la Colombie-Britannique, du Lower Mainland et du centre et du nord de l’île de Vancouver, croit que tous les jeunes méritent d’avoir la chance de réaliser leur potentiel.

Le Youth Futures Education Fund, soutenu par United Way BC, aide à couvrir les dépenses telles que la nourriture, les manuels, les conseils et le transport, permettant aux anciens jeunes pris en charge de survivre tout en se concentrant sur leurs études.

Elanis a été soulagée d’utiliser le fonds lorsque sa voiture est tombée en panne et qu’elle avait besoin de nouveaux pneus. Elle pouvait assister à tous ses cours et elle n’avait pas le stress des factures qu’elle ne pouvait pas payer.

C’est ainsi que United Way BC et YFEF font une différence. Ces bourses font souvent la différence entre l’obtention d’un diplôme ou l’abandon de l’école en raison de pressions financières. 93 % des étudiants qui reçoivent un financement d’Avenir Jeunesse poursuivent ou terminent leurs études et s’orientent vers des carrières enrichissantes.

Pour assurer un accès égal à l’éducation, les étudiants de toute la province peuvent accéder à ce fonds, y compris ici dans le sud de l’intérieur au Collège des Rocheuses, au Justice Institute, au Collège Okanagan et à UBCO. Il aide les étudiants, comme Elanis, qui est déterminé à devenir un travailleur social.

En plus du soutien de nombreux autres généreux donateurs, United Way BC investira 325 000 $ dans le fonds pour aider à faire en sorte que les jeunes anciennement pris en charge ici dans le sud de l’intérieur puissent poursuivre des carrières qui comptent pour eux. Il aide à changer le sort des jeunes anciennement pris en charge par le gouvernement, une vie à la fois.

Éducation postsecondaireUnited Way