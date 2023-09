Tous les invités au mariage de Kiko Hernández et Fran Antón | Divertissement | L’impression des États-Unis

Le monde de la télévision en Espagne est en fête. Ce samedi 16 septembre a eu lieu l’un des mariages les plus attendus de la scène télévisuelle actuelle. Kiko Hernández et son partenaire, Fran Antón, se sont dit « oui » lors d’un mariage romantique et émouvant à Melilla. Le couple a décidé de franchir une nouvelle étape dans leur relation, après qu’Hernández ait confirmé sa fréquentation avec l’acteur dans ce qui était l’un de ses programmes de sa vie, Sauve-moi. Des visages reconnus comme Lydia Lozano, Marta Valverde, Diego Arrabal ou Kiko Matamoros, entre autres, se sont rendus sur place.

Comme l’a confirmé le journaliste Kike Calleja à Fiesta, la cérémonie a été « très émouvante ». Même si Kiko fait face à l’un des jours les plus heureux de sa vie, la collaboratrice de télévision n’a pas eu une année facile, surtout après l’annulation de ce qui fut son émission pendant 14 ans : Sauve-moi. Mediaset a décidé de se passer de l’espace dans lequel il a collaboré pendant tant d’années et avec lequel il se fait de grands amis. En effet, plusieurs d’entre eux se sont rendus à Melilla pour l’accompagner lors de cette journée spéciale. Nous passons en revue les invités au mariage de Kiko et Fran.

Kiko Matamoros

Le collaborateur de la télévision ne pouvait pas manquer ce lien. Les Kiko sont deux des collaborateurs les plus emblématiques de l’époque aujourd’hui disparue. Sauve-moiet tous deux ont toujours formé un bon tandem télévisuel.



Kiko Matamoros à son arrivée au lien Presse à cordon

Patricia Ledesma

Patricia Ledesma, l’ex-compagne de Kiko Hernández, n’a pas pu cacher sa joie de voir la collaboratrice de télévision marcher dans l’allée avec l’amour de sa vie. Celle qui était candidate à Big Brother s’est rendue à son mariage accompagnée de son mari, Roberto Zapata. Tous deux ont posé avec beaucoup d’élégance avant le mariage.



Patricia avec son mari au mariage Instagram

Marta López et Kike Calleja

Après le « oui, je veux », Marta López et Kike Calleja sont sortis à la porte et ont assisté à Fiesta pour révéler quelques détails, assurant que la cérémonie était « très émouvante » et ont révélé les plats du banquet. De plus, ils ont également révélé une nouvelle qui n’est pas passée inaperçue. « Un détail sur lequel je suis resté, d’après ce que Kiko a dit, c’est que l’année prochaine, ils ont l’intention d’agrandir la famille », a révélé Kike.



Marta López et Kike Calleja assistent à la « Fiesta » aux portes de l’hôtel où est célébré le mariage Télécinco / Fête

Marthe Valverde

L’actrice entretient une relation étroite avec Fran Antón, le mari de Hernández, qu’elle a rencontré dans la pièce. Penché, dont elle a été directrice. L’actrice était accompagnée de l’acteur Jesús Gallo, connu pour son travail dans des séries à succès telles que Patrie, Le vol d’argent et Acacias.



Marta Valverde, préparée pour le lien de ce samedi Instagram

Chelo García Cortés et Laura Fa

Les deux collaborateurs de télévision se sont rencontrés ce matin lors de la séance de coiffure, et vendredi soir ils ont même eu le temps de prendre un verre ensemble. Tous deux font partie des personnes avec lesquelles Kiko a eu le plus de contacts au cours de l’année. Sauve-moi.



Chelo et Laura chez le coiffeur ce samedi Instagram

José Perea

Le designer et ancien collaborateur de Sauve-moi Il a été l’un des invités les plus élégants. Le créateur a osé porter une robe noire et blanche d’inspiration flamenco, un style toujours présent dans ses collections et avec lequel il a ébloui. Sans aucun doute, l’un des styles les plus remarquables.



José Perea au mariage de Kiko et Fran, célébré ce samedi à Melilla Presse à cordon

Lydia Lozano

La collaboratrice, qui entretient d’excellentes relations avec Kiko et son désormais mari, était l’un des visages attendus pour assister au mariage. Ce vendredi, elle et elle ont profité d’un fantastique pré-mariage avec d’autres invités.