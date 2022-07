Tous les indices que Khloe Kardashian et Tristan Thompson attendaient secrètement un BÉBÉ ensemble malgré leur méchante séparation

KHLOE Kardashian et Tristan Thompson ont arrêté les fans dans leur élan en apprenant qu’ils avaient un deuxième enfant via une mère porteuse.

Mais voici tous les indices qu’ils attendaient secrètement un BÉBÉ malgré leur méchante séparation.

Khloe Kardashian et Tristan Thompson accueillent un deuxième enfant par mère porteuse

Khloe, 38 ans, et Tristan, 31 ans, agrandissent leur famille dans une tournure choquante des événements.

Selon TMZ, leur deuxième enfant après True, 4 ans, devrait naître via une mère porteuse.

Les représentants de Khloe ont confirmé la grossesse avec un déclaration en disant que “True aura un frère qui a été conçu en novembre.”

Selon TMZ, le bébé arrivera “dans quelques jours” sinon “déjà”.

Les deux ex étaient encore et encore de 2016 à 2021, lorsque la star de la NBA a avoué avoir trompé Khloe avec le mannequin de fitness Maralee Nichols – engendrant un enfant nommé Theo avec elle.

Le bébé a été conçu avant que le scandale de l’infidélité n’éclate.

Mais il y a une longue liste d’indices que les deux faisaient encore grandir leur famille même s’ils se sont séparés publiquement.

L’un d’eux est apparu alors que Khloe continue de célébrer son récent 38e anniversaire avec un voyage tropical aux îles Turques et Caïques.





Elle a partagé une série de photos de l’escapade avec sa célèbre famille – et ce faisant, l’alun de L’incroyable famille Kardashian a ensuite laissé tomber un indice de légende énigmatique.

‘SANS REGARDER EN ARRIÈRE’

Pas plus tard qu’aujourd’hui, une photo montrait la fondatrice de Good American debout dans l’eau de l’océan jusqu’aux hanches, le dos tourné à l’appareil photo.

Khloe a enfilé l’un des maillots de bain argentés métallisés de la marque SKIMS de sa sœur alors qu’elle repoussait ses cheveux mouillés de son visage.

Avec l’horizon au loin, le ciel bleu vif rencontrant l’océan vert d’eau, la personnalité de la télévision a sous-titré le message reflétant apparemment les erreurs du passé, “Il ne sert à rien de regarder en arrière.”

Et quelques heures plus tard, Tristan a partagé son propre Instagram avec un mantra similaire.

Il se tenait au pied d’un long pilier d’escalier.

Le joueur de la NBA baissa les yeux, comme s’il était dans un état contemplatif, tout en se tenant sur les marches inférieures.

Il a légendé la photo: “Vous ne pouvez pas tomber si vous ne grimpez pas.”

« Pas de bonheur à vivre sa vie sur le terrain. Continuez à grimper, pas à pas.

Khloe a sous-titré cette photo plus tôt dans la journée "Il ne sert à rien de regarder en arrière"

Tristan a partagé son propre cliché quelques heures plus tard et a écrit "Vous ne pouvez pas tomber si vous ne grimpez pas"

TRISTAN INTERVIENT

Rob Kardashian, 35 ans, a également refait surface pour célébrer l’escapade en cours du 38e anniversaire de Khloe.

La star de télé-réalité s’est rendue sur son profil Instagram samedi – qui est géré par Jenner communications – pour partager une compilation de doux clichés du voyage «Kamp KoKo», y compris sa fille Dream, 4 ans.

Sa participation est rare en soi depuis qu’il a sauté le mariage de Portofino de sa soeur Kourtney Kardashian.

Mais un détail a fait penser aux fans que sa sœur avait rebondi avec son homme – avant même la nouvelle choc, ils ajoutent un autre membre de la famille.

L’ex de Khloe, Tristan, 31 ans, semblait aimer le message de son frère.

Il ne l’a pas aimé quelques minutes plus tard, mais pas assez tôt car les fans l’ont remarqué et ont écrit à Reddit, “Tristan ‘LIKED’ Rob’s post!”

Tristan a aimé une photo de la fille de Rob Kardashian, Dream – qui est en vacances avec Khloe – avant de changer d'avis

FLEURS DE TRISTAN

Il y a deux semaines, Khloe a révélé qu’elle et son ex étaient en bien meilleurs termes lorsqu’elle a partagé une photo d’un énorme bouquet de fleurs qu’il lui avait acheté.

La rangée de pivoines roses et rouges – qui, selon elle, sont ses fleurs préférées – a été placée en une longue ligne au centre de sa table à manger.

Khloe les a partagées sur ses histoires Instagram, a tagué Tristan et a écrit : “Merci”.

Cependant, la fondatrice de Good American a semblé regretter rapidement sa décision et l’a supprimée.

Elle a téléchargé la même photo sans y taguer Tristan.

Khloe a tagué Tristan après lui avoir acheté des fleurs roses plus tôt ce mois-ci, puis a supprimé son étiquette – le sexe de leur deuxième bébé est inconnu

‘BON GARS’

Le cadeau de Khloe arrive quelques semaines seulement après avoir rencontré Tristan pour une réunion maladroite.

Pendant le week-end de la fête des pères, il a été aperçu en train de faire un tendre câlin à Khloe après le déjeuner avec leur fille et matriarche Kris Jenner et Kim Kardashian.

De même, il a été photographié alors qu’il était papa alors qu’il récupérait la fille de True et Kim, Chicago, âgée de quatre ans, dans un cours de ballet.

Plus tôt cette année, Khloe a évoqué la possibilité qu’elle se remette avec le joueur des Chicago Bulls.

Dans une interview avec ABC News, elle a déclaré: “Je pense toujours que c’est un gars formidable et un père formidable, ce n’est tout simplement pas le gars qu’il me faut.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle recherchait chez un partenaire, Khloe a répondu: «Je pense qu’en fin de compte, nous aspirons tous à la béatitude, nous voulons être heureux et nous voulons nous sentir en sécurité.

BEAUCOUP À DRAKE

Un autre indice est venu lorsque la star de la NBA a joué le témoin de Drake lors du mariage du musicien dans un clip pour sa chanson Falling Back, de son nouvel album de danse Honestly, Nevermind.

Dans la scène d’ouverture, Tristan se tient en smoking face à Drake alors que le rappeur se prépare pour le jour de son mariage.

Le basketteur a dit : « Tu es prêt ? Ça ne va pas, on l’abandonne, on rentre à la maison.

L’air nerveux, Drake, 35 ans, a répondu: “Non, je vais bien, mon frère. C’est un bon moment pour moi. Je suis prêt à m’installer, je suis amoureux.

Tristan a confirmé l’idée et avec un sourire, il a répondu: «Fier de toi. On ne se marie qu’une seule fois », avant d’arranger le costume-cravate du musicien.

‘CETTE’ SCÈNE HULU

Travaillant ensemble dans une salle de sport, un clip de la saison 1 de The Kardashians sur Hulu semblait vieillir de manière assez intéressante.

Khloe a raconté à son petit ami de l’époque le fait étrange que les ex de sa sœur semblent tous continuer à traîner, même après leurs grandes ruptures.

“Scott (Disick) ne part jamais. Kanye (West) ne part jamais », dit Khloe à Tristan, 31 ans, avec un sourire narquois. “On dirait que tu ne pars jamais.”

Le joueur de la NBA lui a lancé un regard sournois, avant d’ajouter: “Plus comme si tu ne me quittais jamais.”

“Ma première pensée a été ce clip”, a écrit un utilisateur de Twitter après l’annonce de la nouvelle du bébé.

Les fans ont d’abord été exaspérés par cela, bien que cela puisse avoir plus de sens maintenant – car ils s’y attendaient apparemment avant que le scandale ne frappe et pendant le tournage.

COMME KIM & YE ?

De nombreux fans se demandent si cela signifie que le couple est de nouveau ensemble, l’un d’eux a tweeté : “Alors, quand celui-ci sera né, se remettra-t-elle avec lui ??? Les enfants pauvres.”

Cependant, Khloe parle ouvertement à ses amis proches de la grossesse depuis “avant Noël”, selon une source de Page Six – et de rester célibataire, apparemment.

“Khloe et Tristan avaient déjà le bébé en préparation lorsque le scandale a éclaté”, a rapporté le média.

“À ce moment-là, Khloe était comme, ‘Je vais le faire moi-même.'”

Selon le point de vente, ils “ne sont pas de retour ensemble et ne se sont pas parlé depuis décembre en dehors des questions de coparentalité”.

La sœur de Khloe, Kim, a utilisé une mère porteuse pour ses troisième et quatrième enfants avec son ex Kanye West – ils ont coparenté malgré leurs hauts et leurs bas et les rumeurs sur leur statut.

SCANDALE TRISTAN

Tristan a eu une liaison avec Maralee alors qu’il était censé s’exclure mutuellement avec Khloe.

En décembre, Tristan a accueilli un fils nommé Theo, maintenant âgé de cinq mois, avec Maralee, 31 ans.

En janvier, il a admis dans un long post sur Instagram qu’il était bien le père de l’enfant de Maralee.

Après que le joueur de la NBA ait révélé les résultats de paternité, il a également présenté des excuses publiques à Khloe.

“Khloe, tu ne mérites pas ça. Vous ne méritez pas le chagrin et l’humiliation que je vous ai causés », a déclaré Tristan.

« Tu ne mérites pas la façon dont je t’ai traité au fil des ans. Mes actions ne correspondent certainement pas à la façon dont je vous vois.

“J’ai le plus grand respect et amour pour vous, quoi que vous pensiez. Encore une fois, je suis incroyablement désolé.

En plus de True avec Khloe et Theo avec Maralee, Tristan partage également son fils de cinq ans, Prince, avec son ex Jordan Craig.

Tristan et Khloe attendent un deuxième enfant ensemble via une mère porteuse au milieu de son scandale de tricherie, mais il y a eu tellement d'indices que cela arrivait

Ils se sont donné des cadeaux et ont aimé les messages de l'autre malgré des sources disant qu'ils seront coparentalité et ne se remettront pas ensemble

Tristan a trompé et engendré un bébé avec le mannequin Maralee Nichols alors que son deuxième enfant Khloe était "déjà en préparation" – c'est quelque chose