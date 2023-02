Tous les indices pour vous aider à découvrir quelles stars de renom sont sur The Masked Singer avant la demi-finale

Le panel de Masked Singer dit que le charme de l’émission réside dans le jeu de devinettes, plutôt que dans les compétences des célébrités.

Mais le public votant ne semble pas d’accord parce que chaque gagnant de l’histoire de l’émission ITV a été un interprète chevronné avec une voix incroyable.

TVI

Le panel Masked Singer dit que le charme de l’émission réside dans le jeu de devinettes, plutôt que dans les compétences des célébrités[/caption] TVI

Davina McCall a déclaré: “Ce qui est bien avec une émission de devinettes, c’est que ce n’est pas un concours de talents”[/caption] TVI

Girls ‘Aloud Nicola Roberts a remporté le rôle de Queen Bee en 2020[/caption]

Girls ‘Aloud Nicola Roberts en tant que Queen Bee, Joss Stone en tant que Sausage et Natalie Imbruglia en tant que Panda ont tous remporté la couronne en 2020, 2021 et 2022.

Et cette année ne pourrait pas faire exception, car un autre groupe de stars en tête des classements devrait se cacher dans les cinq derniers chanteurs masqués.

Les bookmakers Ladbrokes évaluent la star de All Saints Natalie Appleton dans le rôle de la star de la guitare Fawn et Bon Jovi Richie Sambora dans le rôle de Jacket Potato.

Et la société de paris a annoncé que la chanteuse de Dreamgirls et Glee Amber Riley serait Jellyfish, le leader des Kaiser Chiefs Ricky Wilson en Phoenix et Charlie Simpson de Busted en Rhino.

The Masked Singer est préenregistré, y compris un vote 50/50 entre les juges et le public du studio.

La panéliste Davina McCall a déclaré: “Ce qui est bien avec une émission de devinettes, c’est que ce n’est pas un concours de talents.”

Rita Ora a déclaré à propos des prétendants de cette année : “J’ai vraiment l’impression que c’est au niveau supérieur.”

Jusqu’à présent, Chris Kamara, Lulu, Stephen Hendry, Martin et Shirlie Kemp, Katherine Ryan, Claire Richards et Daisy May Cooper ont été démasqués.

La demi-finale de Masked Singer est diffusée ce soir, 19h, sur ITV1 et ITVX

TVI

Joss Stone a gagné en tant que saucisse en 2021[/caption] TVI

Natalie Imbruglia a gagné en tant que Panda en 2022[/caption]

VESTE POMME DE TERRE

TVI

Jacket Potato a dit qu’ils étaient : « lisses, crémeux et parfois cuits au four »[/caption]

CHANSONS

Viva Las Vegas – Elvis Presley

Alléluia – Leonard Cohen

Lisse – Santana

Suivez votre propre chemin – Fleetwood Mac

DES INDICES

“Une patate chaude”. . . “Lisse, crémeux et parfois cuit”.

Ce qu’il fait est “comme un marathon”.

Un stéthoscope

« C’est moi Jack, Jacket Potato. J’ai toute une collection, si grande que vous direz “Woah!”

Le nombre 50

Une caravane, en parlant d’être dans tous les pays

“Whoaaa, ​​à mi-chemin.”

VERDICT

« C’était épique, l’énergie que tu dégageais, c’était électrisant ! Vous êtes un musicien incroyablement accompli. –DAVINA McCALL

CHANCES

Getty

Richie Sambora, guitariste de Bon Jovi 10/11[/caption] Getty

Matt Lucas, comédien 5/2[/caption] Dan Jones – Le Soleil

Shane Ritchie, acteur et interprète 5/1[/caption]

FAON

Rex

CHANSONS

La Belle Et La Bête – extrait de La Belle Et La Bête

Dans le groove – Madonna

Ironique – Alanis Morissette

Changer – Sigma ft Paloma Faith

DES INDICES

“Certainement pas un bébé”

Les maths étaient une passion

Café noir

Sait beaucoup de choses à parcourir sur de grandes distances

Était en arrière-plan au début de sa carrière

Cinq sucres dans leur thé

“Je vis dans un cottage et non dans un palais, j’ai visité le pays des merveilles mais je ne m’appelle pas Alice”

VERDICT

« Je suis absolument amoureux de toi ! C’était tellement bon. Votre accent vient d’Amérique du Nord, je crois.

– MO GILLIGAN

CHANCES

Rex

Rex

Getty

Louise Redknapp, éternelle 6/1[/caption]

PHÉNIX

Rex

CHANSONS

Soyez chanceux – Daft Punk

Loco à Acapulco – Les quatre sommets

Je suis toujours debout – Elton John

Ce n’est pas inhabituel – Tom Jones

DES INDICES

Familier avec la réincarnation

Armure complète

Pinceau de peinture

A de l’expérience “sur les planches”

“Je suis tout flamme et feu, mes plumes en feu, cela peut vous intriguer d’apprendre, j’ai été un slogan.”

VERDICT

« J’adore vos performances, vous mettez toujours le feu à la scène ! C’était incroyable comme toujours, super chant.

– JONATHAN ROSS

CHANCES

Getty

Ricky Wilson, Kaiser Chiefs 4/6[/caption] Alamy

John Barrowman, acteur et chanteur 4/1[/caption] Getty

Michael Ball, acteur et chanteur 4/1[/caption]

MÉDUSE

TVI

Une décision a été prise dans la carrière de Jelly Fish qui les a retirés des projecteurs[/caption]

CHANSONS

Sweet Child Of Mine – Guns N ‘Roses

Emmenez-moi à l’église – Hozier

Laisser une lumière allumée – Tom Walker

Seul – Coeur

DES INDICES

Ce que vous voyez est ce que vous obtenez

Un gagnant inattendu

Une cassette étiquetée ‘Good Magic’

Une décision a été prise dans leur carrière qui les a éloignés des projecteurs

“Donnez-moi seulement de bonnes vibrations, c’est une excellente salutation. Aimons et non détestons, comme une animation amusante.

“Quelque chose d’exceptionnellement petit s’est avéré être mon plus grand encouragement”

Joué aux côtés d'”un royal sans couronne”.

VERDICT

“Quelle voix! Quelle prestation ! Vous êtes merveilleux.”

– JONATHAN ROSS

CHANCES

Getty Images – Getty

Ambre Riley, Glee et Dreamgirls 5/4[/caption] Éclaboussure

Kym Marsh, Hear’Say 7/2[/caption] Getty

Michelle Williams, Destiny’s Child 5/1[/caption]

RHINOCÉROS

Rex

CHANSONS

Chasing Cars – Patrouille des neiges

Essaie le rose

J’ai hâte d’être roi – Le Roi Lion

En toi – Ariana Grande

DES INDICES

“C’est mon travail de maintenir la loi et l’ordre”

“Un type amusant de gars”

Pris sur deux icônes en même temps et gagné

Vince Vaughan

Jedusor : “Je suis le chef de cette ville et je suis insouciant, mais l’un de vous pourrait penser que je suis assez lourd.”

VERDICT

“Pour moi encore, tu es l’une de mes voix préférées dans la série. Je crois que tu es un vrai grand chanteur masculin. – RITA ORA

CHANCES

Rex

Getty

James Arthur, vainqueur de X Factor 4/1[/caption] Nick Obank

James Blunt, chanteur/compositeur 10/1[/caption]