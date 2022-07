Tous les indices Kim Kardashian et son petit ami Pete Davidson auront un BÉBÉ ensemble via une mère porteuse

AVEC la nouvelle que Khloe Kardashian accueille un bébé via une mère porteuse avec son ex infidèle Tristan Thompson, les yeux se sont maintenant tournés vers Kim et Pete.

Pete, 28 ans, n’a pas encore d’enfants, tandis que Kim, 41 ans, est maman de quatre enfants qu’elle partage avec son ex-mari Kanye West, 45 ans.

Instagram

Certains fans pensent que Kim Kardashian et Pete Davidson pourraient avoir un bébé en route[/caption]

Instagram

La star de télé-réalité et l’alun de Saturday Night Live sont ensemble depuis neuf mois[/caption]

Les deux derniers enfants de Kim, Chicago, quatre ans, et Psalm, trois ans, sont nés par mère porteuse.

La star de télé-réalité a embauché une porteuse gestationnelle après avoir souffert d’une maladie grave lors de ses grossesses précédentes avec North, maintenant neuf ans, et Saint, maintenant six ans.

Jetons un coup d’œil à tous les indices selon lesquels Kim et Pete pourraient bientôt avoir leur premier enfant ensemble.

PARLER AU HART

La semaine dernière, Pete a clairement exprimé ses intentions pour l’avenir dans une interview révélatrice avec le comédien Kevin Hart.

Apparaissant dans l’émission de Kevin, Hart Hart, il a déclaré: «Ma chose préférée, que je n’ai pas encore réalisée, c’est que je veux avoir un enfant.

“Je veux juste être là et les regarder avoir ce que je n’avais pas.”

Kevin a demandé à Pete s’il espérait aussi se marier, ce à quoi il a répondu : « 100 %. Je veux dire, c’est comme ça que j’espère que ça se passera.

Alamy

Devenir papa est très à l’ordre du jour pour Pete[/caption]

CONSEILS HOLLYWOODIENS

Récemment, Goldie Schon, experte en droit de la famille à Los Angeles, a déclaré en exclusivité au Sun que Kim et Pete avaient laissé tomber plusieurs indices selon lesquels ils pourraient avoir un bébé en route.





L’expert a suggéré que depuis que sa sœur Khloe, 38 ans, est sur le point d’accueillir un deuxième bébé via une mère porteuse, et que Kourtney, 43 ans, a parlé de son propre parcours de fertilité avec Travis Barker, 46 ans, le moment où Kim aurait un cinquième enfant pourrait ce n’est pas mieux.

Lors d’une récente interview avec Access Hollywood, les sœurs Kardashian ont joué à un jeu avec l’intervieweur, qui a demandé quel frère était le plus susceptible d’avoir autant d’enfants que la matriarche de la famille, Kris Jenner, qui est mère de six enfants.

Toutes les sœurs ont brandi des pagaies avec le visage de Kourtney, tandis que Kim en a brandi une d’elle-même.

FRÈRES ET SŒURS RIVARIÈRES ?

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Khloe Kardashian attend un deuxième enfant avec Tristan Thompson, qui est aussi le père de True, sa fille de quatre ans[/caption]

L’expert juridique a noté: “Khloe Kardashian est sur le point d’avoir un deuxième bébé via une mère porteuse. Kylie Jenner vient d’avoir un bébé. Vous avez Kourtney qui essaie d’en avoir un, et je vous garantis qu’elle commencera elle-même le voyage de substitution en un clin d’œil. Ils adorent avoir des bébés à peu près au même moment.

Dans un épisode de 2021 de Keeping Up With The Kardashians, Kim a dit à Khloe que la maternité de substitution était « la meilleure expérience ».

Les fans ont déjà partagé leurs théories selon lesquelles les deux sœurs sont en concurrence l’une avec l’autre.

Les adeptes de la célèbre famille ont remarqué ces derniers mois qu’ils continuaient tous les deux à perdre du poids en même temps.

De même, la fille unique de Khloe, True, est née trois mois seulement après Chicago, la fille de Kim.

POUR PEE-TE’S SAKE

Avant l’annonce du futur bébé de Khloe, certains fans pensaient déjà que Kim était en fait enceinte de l’enfant de Pete.

Cela s’est produit après qu’une scène sur The Kardashians ait vu Kim se précipiter dans les coulisses lorsqu’elle animait Saturday Night Live.

“Je continue à devoir faire pipi un million de fois avant le début de l’émission”, a-t-elle déclaré aux téléspectateurs dans un confessionnal.

Certains fans ont pris cela comme un signe que Kim était enceinte.

Cependant, la scène a été filmée il y a neuf mois, donc si la théorie était vraie, Kim serait très enceinte ou aurait même déjà accouché.

FERMEZ MAMAN !

Mais c’est la propre mère de Pete qui a lancé les rumeurs de bébé en mars.

Amy Davidson a alimenté les spéculations lorsqu’elle a répondu à un commentaire sur le compte Instagram d’un fan de Kardashian.

Instagram/Kim Kardashian

Kim a récemment commencé à partager des photos PDA sur Instagram d’elle-même avec son petit ami[/caption]

Un fanatique de KarJenner avait commenté sous un claquement de Pete et Kim: “Elle sera enceinte de son enfant d’ici la fin de l’année.”

Dans un commentaire supprimé depuis, la mère de Pete est intervenue pour répondre à la supposition de ce fan, en écrivant simplement : “Yayyyy !”

Malgré les spéculations des fans, ni Kim ni Pete n’ont confirmé aucune rumeur selon laquelle ils pourraient attendre un enfant ensemble.

La magnat de SKIMS est récemment revenue de sa visite en Australie, où elle a retrouvé son petit ami qui travaille actuellement sur un film en Australie.

Instagram

Kim est déjà maman de quatre enfants[/caption]

Getty

Elle n’a pas porté son propre bébé depuis qu’elle était enceinte de Saint, maintenant âgée de six ans[/caption]

Getty Images – Getty