Tous les indices et théories qui « prouvent » qui est sur The Masked Singer – du chanteur de Steps à la star de Lucifer

Les fans de THE Masked Singer ont deviné tôt et pensent qu’ils ont déjà craqué les visages célèbres derrière le masque.

Alors que le jeu de devinettes ultime revient, les téléspectateurs aux yeux d’aigle et les juges déchiffreront des indices dans le but de découvrir la célébrité cachée derrière le masque.

TVI

Les fans de Masked Singer ont déjà jeté un certain nombre de noms dans le chapeau[/caption]

Le spectacle est revenu le jour du Nouvel An avec une série de costumes originaux, notamment Phoenix, Ghost, Cat & Mouse, Knitting, Otter et Jellyfish.

Mais c’est le spécialiste du foot et légende Chris Kamara qui est devenu la première célébrité à être démasquée.

Ici, nous examinons les indices et les théories jusqu’à présent.

Phénix

TVI

Un acteur musclé pourrait-il se cacher derrière le masque ?[/caption]

Les juges sont convaincus que Phoenix est un acteur

Le juge Mo a déclaré que la bande VT lui avait même donné des vibrations Game of Thrones

Phoenix a “renaît de ses cendres”

Cette célébrité est douée pour se réinventer

Ils connaissent la réincarnation

Enfant, ils étaient très calmes

Ils savent suivre une piste

Leur énigme était : “Je suis tout flamme et feu, mes plumes en feu, cela peut vous intriguer d’apprendre, j’ai été un slogan.”

Un certain nombre de fans ont deviné David Tennant d’après la façon dont Phoenix marche et agit – ainsi que le lien Doctor Who des médecins en train de se régénérer.

D’autres pensent que Phoenix est le chanteur des Kaiser Chiefs, Ricky Wilson.

Les juges ont également leurs propres idées sur la célébrité qui se cache derrière le costume étrange et merveilleux de Phoenix.

Jonathan est d’accord avec les fans et a deviné la star de Doctor Who, David Tenant, tandis que Rita Ora a dit Jason Orange de Take That, en raison de la couleur du costume.

Alors que certains pensent que l’acteur de Lucifer Tom Ellis est derrière le masque.

Beaucoup sont convaincus d’avoir identifié sa voix distinctive après une interprétation de Get Lucky de Daft Punk.

L’un d’eux a écrit : “Au cours des deux derniers mois, j’ai dévoré tous les épisodes de Lucifer sur Netflix, et je peux maintenant dire que je suis totalement convaincu que le Phénix est Tom Ellis ! La voix et la plupart des indices semblent correspondre ? Oooh j’espère que j’ai raison juste pour que nous puissions le voir! #MaskedSingerUK”

Un autre a posté: “Regarder #maskedsinger à la demande… .. Phoenix est sûrement Lucifer lui-même ??? Tom Ellis ????

Un troisième fan est allé plus loin et a listé tous les indices : “Phoenix = Tom Ellis.

« Indice attrayant = acteur le plus sexy vivant 2022 magazine glamour Se réinventer indice = ? Indice immortel/détective = Lucifer Game of Thrones indices = ? Devinette : J’ai été un slogan = Le diable m’a fait le faire.

Chat & Souris

TVI

Le chat et la souris sont-ils des Spice Girl célèbres ?[/caption]

Chat et Souris espèrent impressionner les juges avec leurs duos – mais auront-ils ce qu’il faut pour être couronnés vainqueurs de 2023 ?

Jusqu’à présent, ils ont interprété Anything You Can I Do (I Can Do Better) d’Irving Berlin.

Le chat et la souris sont peut-être les personnages les plus difficiles à déchiffrer dans cette série, car les juges et les téléspectateurs n’ont pas une, mais deux célébrités à découvrir.

Cependant, leurs indices pourraient simplement donner aux juges et aux téléspectateurs ce dont ils ont besoin pour casser les personnages.

Voici un aperçu des indices qui ont été donnés jusqu’à présent sur Cat and Mouse.

Le nombre 200 000 000 a été mentionné

Ils ont dit qu’ils n’étaient pas étrangers à la légalité et ont droit à l’affaire

Ils ont également dit qu’ils savaient comment raconter une histoire

Une photo de cinq pots d’épices différents alignés les uns à côté des autres a été montrée

Leur énigme était : “Je suis sur l’affaire, je n’ai pas peur, tu as volé le fromage et du jade.”

Les fans n’ont pas tardé à partager qui, selon eux, se cache derrière les costumes de chat et de souris – beaucoup pensant que le double acte est en fait un couple marié plutôt que des collègues.

Jusqu’à présent, les fans ont laissé entendre que la star des Spice Girls Emma Bunton et sa partenaire Jade Jones sont les célébrités qui chantent en secret.

D’autres pensent que l’homme drôle Chris Ramsey et sa femme Rosie sont le chat et la souris.

Cependant, les juges avaient leurs propres idées.

Jonathan a dit Geri Horner pour Mouse en raison des épices mais n’avait pas de supposition pour Cat.

Contrairement aux fans, Davina ne pensait pas que le duo était un couple et a plutôt suggéré de présenter le duo Susanna Reid et Ben Shephard de GMB.

Mo pensait que Cat and Mouse pourrait être les stars de la comédie David Walliams et Matt Lucas, tandis que Rita pensait que le leader de McFly Tom Fletcher et sa femme Giovanna se cachaient derrière les masques.

Tricot

TVI

Le tricot tire-t-il la laine sur nos yeux ?[/caption]

Montant sur scène dans toute sa splendeur tricotée, cette chanteuse masquée interprétera un certain nombre de chansons à succès pour faire danser les juges – et deviner.

Voici un aperçu des chansons que le tricot a interprétées jusqu’à présent dans la série.

Première semaine – Remember par Becky Hill et David Guetta

Avec leur identité cachée par un costume laineux géant, il est important que les juges déchiffrent les indices pour percer le personnage et découvrir la célébrité.

Voici tous les indices que nous connaissons sur le tricot jusqu’à présent.

Voix féminine

Accent de Lancaster

Liens possibles vers la télé du matin

Ils sont très malins

Une connexion possible avec le monde du théâtre

Une pie

Le nombre 26

Le tricot se décrit comme étant comme un “grand bonjour chaleureux et un câlin”

L’indice de l’énigme du tricot était : « Tricoter, c’est facile, c’est le croisement de bâtons. Comptez tous vos points de suture, il devrait y en avoir 26.

Après avoir regardé la première performance de Knitting, les fans n’ont pas tardé à partager leurs théories sur la célébrité astucieuse qui se cache derrière le masque.

Certains fans ont suggéré Stacey Solomon car elle aime bricoler et partage régulièrement ses créations de bricolage sur son Instagram.

D’autres ont suggéré le présentateur de télévision AJ Odudu en raison de l’accent de Lancaster et du fait qu’AJ aime bricoler.

La chanteuse de Steps Claire Richards, l’actrice Jane Horrocks et Cheryl Cole figuraient également sur la liste des fans de stars qui croient tricoter.

En plus de ceux qui partagent leurs théories et de ceux qui se connectent à la maison, les juges ont également partagé leurs prédictions jusqu’à présent.

Jonathan a suggéré la présentatrice de télévision Konnie Huq – liant son temps sur l’émission pour enfants à succès Blue Peter à l’artisanat.

Certains fans ont suggéré Stacey Solomon car elle aime bricoler et partage régulièrement ses créations de bricolage sur son Instagram.

D’autres ont suggéré le présentateur de télévision AJ Odudu en raison de l’accent de Lancaster et du fait qu’AJ aime bricoler.

Loutre

TVI

La combinaison d’Otter est-elle un indice ?[/caption]

Échangeant la natation contre le chant, Otter interprétera un certain nombre de succès musicaux dans le but d’impressionner le jury et ceux qui se connectent à la maison.

Voici un aperçu des chansons qu’Otter a interprétées jusqu’à présent dans la série 4 de The Masked Singer.

Première semaine – Je serai là de Baywatch

Voici un aperçu des indices qui ont été donnés à propos d’Otter jusqu’à présent.

Les indices pour Otter étaient centrés sur la natation et les éclaboussures

Ils sont “un peu méchants”

Un trèfle à quatre feuilles a été montré

Dans leur trousse d’indices, il y avait un panneau avec des règles et des conseils de plongée

Ils se disent connus pour « leur résilience »

Ils sont naturellement curieux, ainsi que ludique

L’énigme de Otter était: “Les enfants, disent certains, devraient être vus et non entendus, mais de cette loutre, je dirais, le mot opposé est.”

S’adressant aux médias sociaux, un certain nombre de fans ont suggéré que l’actrice Dawn French ou Fiona Shaw était la femme portant la combinaison.

D’autres pensaient que la star de la chanson pourrait être la star de la télévision et personnalité des médias Laura Whitmore ou l’actrice Pauline McLynn.

Certains des juges étaient également d’accord avec les théories des fans.

Mo a deviné l’actrice Phoebe Waller-Bridge, tandis que Davina a également suggéré Fiona Shaw.

Rita Ora pensait qu’Otter était la chanteuse Una Healy, car elle a participé à l’émission télévisée Splash.

Johnathan s’est concentré sur le trèfle montré et, comme les fans l’ont deviné, la star irlandaise Pauline McLynn.

Méduse

TVI

Jellyfish pourrait-il être Strictly star Kym Marsh?[/caption]

Échangeant la mer contre la scène, Jellyfish a impressionné les juges et les téléspectateurs avec une interprétation de Sweet Child O’Mine.

Dans leur trousse d’indices, Jellyfish a déclaré que ce que vous voyez est ce que vous obtenez et qu’ils créent leur propre lumière et étaient tout au sujet de l’amour – tout en donnant des indices qu’ils étaient un individu artistique.

Une partie du paquet d’indices des chanteurs montrait les mots Me écrits dans des coquillages – laissant les juges convaincus qu’il doit y avoir un lien avec le nom Michelle.

Ils ont également ajouté qu’ils avaient gagné de manière inattendue auparavant.

Avec tout cela à l’esprit, les fans sont convaincus que Jellyfish pourrait être Kym Marsh, Amber Riley ou Michelle McManus.