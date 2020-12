Les fans de Strictly Come Dancing désireux d’entendre des nouvelles de romance entre Maisie Smith et HRVY auraient été ravis d’entendre des sources affirmer que le duo de danseurs a partagé son tout premier baiser.

La chimie entre les jeunes stars a été pétillante depuis leur annonce comme concurrents pour la série de cette année et n’a continué que lorsque le duo a fait son chemin pour vivre la finale le week-end dernier.

Alors que Maisie et HRVY ont raté le trophée Glitterball, il semble qu’ils auraient pu repartir avec quelque chose d’encore plus doux après avoir formé un lien indéniable.

Tout a commencé avant que le duo n’ait même mis le pied dans la salle de bal d’Elstree lorsque HRVY effronté a envoyé à son concurrent un message grossier.







La sensation YouTube a admis s’être glissée dans les DM de Maisie après avoir entendu qu’elle serait sa compétition dans l’émission.

L’actrice d’EastEnders a été considérée comme l’une des premières favorites avec ses antécédents scolaires et les compétences impressionnantes qu’elle a déployées lors de la danse Strictly Children In Need Special avec Kevin Clifton.

HRVY a tenté de faire tomber Maisie d’une cheville ou deux en lui disant que la performance avait été « très moyenne » alors qu’une rivalité flirty entre les deux commençait.













S’exprimant avant le lancement, HRVY a déclaré: « J’ai envoyé un message à Maisie en disant ‘Je suppose que vous êtes ma compétition cette année alors?’

« Évidemment, tout le monde est ma compétition, mais je l’ai vue sur le spécial Children in Need et elle est vraiment bonne. »

Il a poursuivi: « Je lui ai fait un DM et j’ai dit que c’était très moyen juste pour qu’elle ne soit pas trop entêtée! »

Et les messages ne se sont pas arrêtés là alors que Maisie a pris un tour de taquiner son intérêt amoureux présumé dans un échange qui a envoyé leurs fans dans une frénésie.

Maisie a commencé à laisser des commentaires sur les photos Instagram seins nus de HRVY alors qu’il posait pour des photos coquines pour son calendrier 2021.

« Fait amusant: les stores des fenêtres étaient ouverts et tout un étage de bureau dans un autre bâtiment se tenait et applaudissait pendant que je me déshabillais (calendrier 2021 maintenant) », a déclaré HRVY à ses partisans.

Maisie a ensuite plaisanté en retour: « Omg vous venez de me rappeler que mes spaghettis sont presque terminés! »

«Arrêtez de flirter, vous aimez les spaghettis», lui a dit HRVY, ce à quoi elle a répondu: «Préférez farfalle tbh.»







Ne s’arrêtant pas là, Maisie a également écrit: «Je pense qu’ils applaudissaient parce qu’ils vous ont pris pour 2009 JB [ Justin Bieber ]. »

Elle a ensuite ajouté: « The Rock était très calme depuis que vous avez posté ceci. »

Avec des règles strictes de distanciation sociale en place, HRVY et Maisie ont été forcées de rester à distance l’une de l’autre malgré une collaboration étroite l’une avec l’autre dans l’émission.

Cependant, leur soutien mutuel a été révélé lorsqu’ils ont été photographiés quittant les studios Elstree, dernier parmi toutes les célébrités et les professionnels, lors de nombreux samedis soirs, sautant dans des taxis séparés pour rentrer chez eux à quelques minutes l’un de l’autre.







HRVY a ensuite semblé laisser le chat sortir du sac en exprimant clairement ses sentiments envers l’étoile du savon pour la première fois dans une interview franche.

« C’est la danse d’abord – puis l’amour et le plaisir ensuite », a-t-il déclaré à propos du concours.

« Maisie est une fille incroyable, très belle, mais pour l’instant je vais juste me concentrer sur la danse parce que j’ai envie d’arriver à la finale », a-t-il déclaré au Sun.

Alors que l’apogée du spectacle approchait, HRVY laissa échapper ses plans avec Maisie alors qu’ils étaient libres de répétitions et en sécurité pour sortir à deux.

«Je suis sûr que Maisie et moi sortirons dîner à un moment donné.

« Il y a beaucoup de temps pour ça. Je pense que c’est une fille vraiment sympa », a-t-il déclaré au magazine Heat.







Leur amitié n’était pas passée inaperçue par les producteurs de Strictly qui auraient suivi de près le duo sur le plateau.

Un initié proche de l’émission a laissé échapper: «Ils sont tous les deux jeunes, célibataires et sexy et l’idée est que les deux pourraient mettre l’autre en danger s’ils enfreignent les directives et se rapprochent.

«On leur a dit tous les deux, comme le reste de la distribution, que les baisers sont interdits. Habituellement, les acteurs de Strictly sont très tactiles. Pas en 2020.

« Les acteurs ont secrètement nommé les patrons la » patrouille de la passion « », a déclaré l’initié.







Cependant, après la fin du spectacle le week-end dernier avec Bill Bailey soulevant le trophée, le jeune couple est libéré des yeux vigilants.

Des sources proches du couple ont affirmé avoir déjà partagé leur premier baiser.

Une source a déclaré au Sun: « Maisie et Hrvy se préparent depuis des semaines. Les deux sont tellement séduisants ensemble et ont vraiment un vrai rire à chaque fois qu’ils se voient.

«Mais ils ont toujours été très disciplinés pour ne pas franchir les lignes pendant le tournage de la série …

«Bien que techniquement, ils n’aient peut-être pas pratiqué la distanciation sociale, ils sont tous les deux jeunes et c’était avant que les restrictions de niveau 4 n’entrent en vigueur. Mais même maintenant, au niveau 4, Maisie peut avoir HRVY comme bulle de soutien. »