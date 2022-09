Tous les humains et les animaux ont-ils du sang rouge ? Découvrons-le

Un rôle important dans la survie de tout organisme est son cœur et son sang. L’une des principales fonctions du sang est le transport de l’oxygène dans tout le corps et son absence peut entraîner de graves conséquences. Cependant, ce n’est pas le seul but du sang. Il existe également d’autres fonctions importantes.

Laissez-nous creuser plus profondément pour quelques faits intéressants sur le sang humain qui vous surprendront certainement.

La bonne circulation du sang et sa couleur en disent long sur votre santé. Eh bien, nous savons tous que la couleur du sang humain est rouge, mais le sang de tous les êtres vivants sur terre est-il de couleur rouge ?

Les humains et la plupart des autres vertébrés, y compris les mammifères, les oiseaux, les poissons, les amphibiens et les reptiles, ont également du sang rouge. Tout comme les êtres humains, ils utilisent également la protéine hémoglobine, une molécule chargée de transporter l’oxygène dans le sang. Le jambon qu’il contient contient du minerai de fer, qui se combine avec l’oxygène pour le rendre rouge foncé.

En dehors de ceux-ci, il existe des créatures dont la couleur du sang est également bleue, verte et violette.

Sang-bleu de la mer

On le trouve généralement chez les animaux marins tels que les poulpes, les calmars, les mollusques, les crustacés, les glucides en fer à cheval et les araignées de mer. L’hémocyanine coule dans leur sang à la place de l’hémoglobine. Au lieu de fer, ce sous-contenu contient du cuivre, qui devient bleu sang lorsqu’il rencontre de l’oxygène.

Sang vert toxique

La couleur du sang ne change pas à cause de la chlorophylle, mais à cause de la quantité de chlorocruorine présente dans le sang de certains petits organismes. Il s’agit d’un sous-contenu similaire à l’hémoglobine, qui devient vert foncé lorsqu’il entre en contact avec l’oxygène. On le trouve couramment chez les insectes destructeurs de corps tels que les vers de terre, les sangsues et les vers de terre marins.

Sang violet

Certains vers marins spéciaux tels que les vers d’arachide ont le sang violet, bien que pour des raisons différentes. Leur sang contient de l’hémérythrine, une protéine liant l’oxygène. Il fournit beaucoup moins d’oxygène que l’hémoglobine. Il n’a pas de couleur, mais lorsqu’il est oxygéné, il prend une couleur violette ou magenta.

