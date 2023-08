Tous les hommes avec qui elle est sortie – Hollywood Life

Voir la galerie





Miley Cyrus est une chanteuse et actrice, surtout connue pour ses nombreux succès et sa vieille sitcom Disney « Hannah Montana ».

Miley a eu des relations avec de nombreuses grandes stars au fil des ans, y compris son mariage avec Liam Hemsworth.

Plus récemment, elle a été liée au batteur Maxx Morando.

Miley Cyrus est depuis longtemps l’un des musiciens les plus populaires des années 2010 et 2020. Après être devenue l’une des préférées des fans sur Disney Channel grâce à son émission Hannah Montana, les deux chansons interprétées alors que Miley et Hannah sont devenues les préférées des fans. Dans les années 2010, la carrière solo de Miley l’a propulsée au rang de véritable popstar grâce à des tubes comme « We Can’t Stop » et « Wrecking Ball ». Elle a continué à écrire des chansons à succès pendant près de 20 ans après le début de sa carrière.

Outre sa carrière musicale, Miley, 30 ans, a également fait la une des journaux à travers sa vie amoureuse. Au fil des années, elle est sortie avec une poignée de célébrités, de musiciens et bien plus encore. Même si elle entretient des relations amoureuses avec des hommes et des femmes, HollywoodVie a compilé ici une liste de ses petits amis au fil des années.

Nick Jonas

L’une des premières relations de Miley a été avec une autre star adolescente Nick Jonas. Elle a été liée pour la première fois à sa collègue star de Disney Channel en 2006, alors qu’elles étaient toutes deux largement présentées sur la chaîne de télévision pour enfants. Le groupe de Nick, les Jonas Brothers, a fait la première partie de Miley en 2007-2008. Le meilleur des deux mondes tournée, et a même fait une apparition dans le film du concert réalisé à partir de la série de spectacles. Les deux stars adolescentes ont fini par se séparer en 2007, mais il est clair qu’après coup, ils sont en bons termes.

Lors d’un concert de Miley en 2022, une fan a brandi une pancarte disant des choses NSFW à propos de Nick, que la chanteuse de « Flowers » a lu, mais elle a souligné qu’elle ne le disait pas, qu’elle lisait simplement ce que disait la pancarte. Bien plus d’une décennie après leur séparation, Miley a fait une apparition à l’un des concerts de JoBros à Broadway pour interpréter leur chanson « Before The Storm » en mars 2023.

Justin Gaston

Après la séparation d’avec Nick, Miley a été brièvement liée au mannequin et auteur-compositeur-interprète Justin Gaston en 2008. À l’époque, Justin apparaissait dans l’émission de télé-réalité Étoile de Nashville. Elle a parlé de leur relation lors d’une apparition en 2008 sur Ryan Seacrest Émission KIIS-FM, par Actualités MTV. «C’est un très bon chrétien. Il a vécu des choses, et j’ai vécu des choses, et tout le monde vit ça. Je pense que c’est vraiment génial que nous ayons cela en commun – que nous puissions en parler et que nous puissions comprendre [each other]. … Il comprend », a-t-elle déclaré. La romance s’est terminée peu de temps après. Le couple a fini par se séparer en juin 2009, selon Personnes.

Liam Hemsworth

Après sa romance avec Justin, Miley a rencontré l’homme avec qui elle aurait l’une de ses romances les plus durables: Liam Hemsworth. Des étincelles ont volé lorsque le couple travaillait sur le film de 2009 La dernière chanson. En jouant dans le film, ils ont enflammé une romance. Le couple a fait ses débuts sur le tapis rouge lors de la première du film romantique et a annoncé qu’ils étaient fiancés en janvier 2012, après quelques ruptures et retrouvailles.

Malgré leurs premiers fiançailles, le couple a fini par se séparer à nouveau et ils ont chacun eu une série de relations avec d’autres personnes. Après quelques années d’intervalle, le couple a été vu passer du temps ensemble lors d’un festival de musique en 2016, et l’année suivante, Miley a sorti sa chanson à succès « Malibu », inspirée de Les jeux de la faim étoile. En décembre 2018, le couple s’est finalement marié, six ans après que Liam lui ait proposé pour la première fois.

Malheureusement, le mariage du couple fut de très courte durée. Le couple a assisté ensemble au Met Gala 2019, mais le couple a révélé qu’ils s’étaient séparés en août de la même année. Après la séparation, Miley a parlé d’un divorce public le L’expérience Joe Rogan en juillet 2020. « Ce qui était vraiment nul, ce n’était pas le fait que moi et quelqu’un que j’aimais avons réalisé que nous ne nous aimions plus comme avant. Ce n’est pas grave, je peux l’accepter », a-t-elle déclaré. Ce qui était vraiment nul, ce n’était pas le fait que moi et quelqu’un que j’aimais réalisions que nous ne nous aimions plus comme avant. Ce n’est pas grave, je peux l’accepter.

Depuis la rupture, Miley a sorti son album à succès Vacances d’été sans fin en 2023. Alors que les fans spéculaient que certaines de ses chansons comme « Flowers » et « Jaded » étaient inspirées par sa relation avec Liam, elle a nié que ses nouvelles chansons parlaient de son ex.

Mike va le faire

Au milieu de l’une de ses premières ruptures avec Liam, Miley était autrefois liée au producteur Mike va le faire, qui a produit quelques chansons de son album Bangerz, et elle a figuré sur sa chanson « 23 ». Alors que les deux hommes travaillaient en étroite collaboration et déclenchaient des rumeurs, des sources proches d’eux ont déclaré E! Nouvelles à l’époque, ils n’étaient « que des amis ».

Patrick Schwarzenegger

Avant de raviver sa relation avec Liam, Miley est également sortie avec Patrick Schwarzenegger pendant cinq mois entre 2014 et 2015. À l’époque, la chanteuse « Adore You » partageait des photos d’elle et Patrick ensemble dans un photobooth, selon Nous chaque semaine. Des années après les faits, Patrick a révélé qu’il était allé au brunch de Pâques après avoir fumé de l’herbe dans une publication sur Instagram, et que le délai tomberait au cours de leur relation. Il a également déclaré qu’il n’avait plus fumé depuis. Après leur séparation, Miley a renoué avec Liam.

Cody simpson

L’un des premiers petits amis de Miley après sa rupture avec Liam était avec l’auteur-compositeur-interprète australien Cody simpson en 2019. Elle a été vue en train de s’embrasser avec le Paradis des surfeurs chanteur en octobre de la même année, et le couple est resté ensemble pendant une grande partie de 2020, se vantant souvent l’un de l’autre sur les réseaux sociaux et dans les interviews. Le couple n’a pas non plus hésité à montrer un PDA.

Aussi chaude et lourde que soit leur romance, Cody et Miley se sont séparés en août 2020. La chanteuse devenue olympienne a révélé que trop de changements dans sa vie expliquaient en partie pourquoi ils se sont séparés dans une interview d’avril 2022 sur le Kyle et Jackie O Show. « Je savais que j’allais devoir retourner en Australie pour le faire correctement et professionnellement, et elle se préparait justement à son tout nouvel album. [Plastic Hearts] et j’allais partir en tournée. C’était vraiment un scénario à la croisée des chemins », a-t-il déclaré. «Nous avons passé une année formidable et incroyable ensemble et tout. Nous avons vécu ensemble pendant tout le confinement dû au COVID.

Maxx Morando

Depuis sa rupture avec Cody, Miley a été liée à un autre musicien : Maxx Morando, qui joue de la batterie pour Lily. Maxx a même pu faire partie de l’émission spéciale NYE 2022 de Miley, et il est clair qu’ils s’entendent très bien. Le chanteur de « Can’t Be Tamed » a révélé que les deux se sont rencontrés lors d’un rendez-vous à l’aveugle dans une interview en mai 2023 avec Vogue britannique. « C’était aveugle pour moi et pas vraiment pour lui. Je me suis dit : « Le pire qui puisse arriver, c’est que je pars », a-t-elle plaisanté.