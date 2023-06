Tous les gagnants des BET Awards 2023

Hier soir, BET a organisé sa remise annuelle des prix et au cas où vous auriez manqué les grands gagnants de la soirée, nous avons ce qu’il vous faut.

La cérémonie de cette année s’est terminée par une ode élaborée à 50 ans de hip-hop organisée par Kid Capri. De l’avant-spectacle au spectacle principal, BET a réuni autant de divertissements que possible en une seule nuit. Lil Uzi Vert a ouvert le spectacle en direct du Microsoft Theatre de Los Angeles. MC Lyte a occupé ses fonctions annuelles en tant qu’annonceur de l’événement. Drake a dominé les nominations avec 7 et Latto et son collègue rappeur d’Atlanta 21 Savage ont suivi avec 5 nominations chacun.

Au cas où vous auriez manqué le spectacle, nous avons votre liste complète des gagnants ci-dessous.

Liste des gagnants des BET Awards 2023

Album de l’année

Quoi qu’il en soit, la vie est belle, GloRilla

Breezy, Chris Brown

Dieu l’a fait, DJ Khaled

Sa perte, Drake et 21 Savage

M. Morale & The Big Steppers, Kendrick Lamar

GAGNANT (ÉGALITÉ) : Renaissance, Beyoncé

GAGNANT (ÉGALITÉ) : SOS, SZA

Meilleures artistes féminines R&B/Pop

Ari Lennox

Beyoncé

Coco Jones

SON

Lizzo

GAGNANT : SZA

Tems

Meilleur artiste R&B/Pop masculin

Blxst

Brent Faiyaz

Burna Boy

GAGNANT (ÉGALITÉ) : Chris Brown

Canard

Le weekend

GAGNANT (ÉGALITÉ) : Usher

Meilleur groupe

Filles de la ville

GAGNANT : Drake et 21 sauvages

DVSN

FLO

Musique de Maverick City et Kirk Franklin

Quavo & Décollage

Wanmor

Meilleure collaboration

« Big Energy (Remix) », Latto & Mariah Carey avec. DJ Khaled

« Le garçon est un menteur Pt. 2 « , Panthère rose et épices glacées

«Appelez-moi tous les jours», avec Chris Brown. Assistant

« Je ne peux pas m’arrêter, je ne m’arrêterai pas », feat King Combs. Kodak Noir

« Creepin' », Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage

« FNF (Allons-y) », Hitkidd & GloRilla

« Demain 2 », GloRilla & Cardi B

GAGNANT: « Wait For U », Future feat. Drake & Tems

Meilleure artiste hip-hop féminine

Cardi B

Coi Leray

GloRilla

Glace Épice

GAGNANT : Latte

Megan toi étalon

Nicki Minaj

Meilleur artiste hip-hop masculin

21 Sauvage

Canard

Avenir

J.Cole

Jack Harlow

GAGNANT : Kendrick Lamar

Petit bébé

Vidéo de l’année

« Nous (Warm Embrace) », Chris Brown

« 2 Million Up », Peezy, Jeezy et Real Boston Richey feat. Rob49

« À propos de putain de temps », Lizzo

« Mauvaise habitude », Steve Lacy

« Première classe », Harlow

GAGNANT : « Kill Bill », SZA

« Demain 2 », GloRilla & Cardi B

Réalisateur vidéo de l’année

A$AP Rocky pour AWGE

Benny Boum

Burna Boy

Cole Bennett

Dave Free et Kendrick Lamar

Directeur X

GAGNANTE : Teyana « Spike Tey » Taylor

Meilleur nouvel artiste

Ambre

GAGNANT : Coco Jones

Doechii

FLO

GloRilla

Glace Épice

Lola Brooke

Prix ​​​​du meilleur évangile / inspiration du Dr Bobby Jones

GAGNANT : « Bénissez-moi », Maverick City Music et Kirk Franklin

« Fini (en direct) », Tamela Mann

« J’ai de la joie », CeCe Winans

« Kingdom », Maverick City Music et Kirk Franklin avec. Naomi Raine et Chandler Moore

« Nouveau », Tye Tribbett

« Un instant de gloire », Yolanda Adams

« La meilleure bénédiction (Pt.2) », PJ Morton feat. Lisa Knowles-Smith, Le’andria Johnson, Keke Wyatt, Kierra Sheard et Tasha Cobbs Leonard

Prix ​​​​du choix du spectateur

« À propos de putain de temps », Lizzo

GAGNANTE : « Break My Soul », Beyoncé

« Première classe », Jack Harlow

« Jimmy Cooks », avec Drake. 21 Sauvage

« Kill Bill », SZA

« Dernier dernier », Burna Boy

« Fille super bizarre », Nicki Minaj

« Attends-toi », Future feat. Drake & Tems

Meilleur acte international

Aya Nakamura (France)

Ayra Starr (Nigéria)

VAINQUEUR : Burna Boy (Nigéria)

Central Cee (Royaume-Uni)

Ella Mai (Royaume-Uni)

Ko (Afrique du Sud)

L7nnon (Brésil)

Stormzy (Royaume-Uni)

Tiakola (France)

Oncle Waffles (Swaziland)

Choix du public : meilleur nouvel acte international

Asake (Nigéria)

Camidoh (Ghana)

Flo (Royaume-Uni)

VAINQUEUR : Libianca (Cameroun)

Maureen (France)

MC Ryan SP (Brésil)

Pabi Cooper (Afrique du Sud)

Raye (Royaume-Uni)

Werenoi (France)

MISE-la

« À propos de putain de temps », Lizzo

« Le garçon est un menteur Pt. 2 « , Panthère rose et épices glacées

GAGNANTE : « Break My Soul », Beyoncé

« Elle », Megan Thee Stallion

« Lift Me Up », Black Panther: Wakanda Forever – Musique de et inspirée par – Rihanna & Ludwig Göransson

« Joueurs », Coi Leray

« Spécial », Lizzo

Meilleur film

GAGNANT: Black Panther: Wakanda Forever

Credo 3

Émancipation

Non

La femme roi

Jusqu’à

Whitney Houston : Je veux danser avec quelqu’un

Meilleur acteur

Amine Joseph

Brian Tyree Henry

GAGNANT : Damson Idris

Daniel Kaluuya

Demetrius ‘Lil Meech’ Flenory Jr.

Donald Glover

Michael B.Jordanie

Meilleure actrice

GAGNANTE : Angela Basset

Coco Jones

Janelle James

Janelle Monae

Kéké Palmer

Viola Davis

Zendaya

Prix ​​​​jeunes étoiles

Akira Akbar

Haut Alaya

Demi Singleton

Genèse Denise

GAGNANT : Marsaï Martin

Thaddeus J.Mixson

Jeune Dylan

Diplôme de la sportive de l’année

Alexis Morris

Allyson Félix

GAGNANT : Angel Reese

Candice Parker

Naomi Osaka

Serena Williams

Sha’carri Richardson

Diplôme du sportif de l’année

Juge Aaron

Bubba Wallace

Gervonta Davis

GAGNANT : Jalen fait mal

James Lebron

Patrick Mahomes

Stephen Curry