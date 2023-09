Tous les fruits ne se marient pas bien dans votre smoothie du matin

12 septembre 2023 – Un smoothie quotidien a transformé la vie de Lindsey Seegers. Après que les médecins ont déclaré que son long COVID invalidant serait la nouvelle norme, elle a fait appel à un expert en médecine alternative, connu sous le nom de naturopathe. Parmi ses recommandations : un smoothie pour le petit-déjeuner, rempli de baies, de banane, de lait de cajou, d’huile de coco MCT et d’autres ingrédients.

«En tant que gourmand, je n’aime pas l’idée de boire un repas. Je préfère mâcher en dégustant un toast à l’avocat. Mais cela m’a vraiment aidé à me sentir bien », a déclaré Seegers, directeur d’une organisation à but non lucratif à San Diego. Après seulement quelques semaines, elle a commencé à se sentir mieux.

Mais de nouvelles recherches suggèrent que si vous buvez un smoothie pour certains bienfaits perçus pour la santé, la combinaison de certains fruits peut se retourner contre vous.

Focus sur les flavanols

L’étude, dans la revue Alimentation et fonctionnalité, s’est spécifiquement penché sur la teneur en flavanols de certains fruits. Il a été constaté qu’un smoothie banane-baies pourrait ne pas avoir autant d’avantages pour la santé qu’on le pense. Lorsque vous mélangez des fruits riches en enzyme qui fait brunir les fruits lorsqu’ils sont exposés à l’oxygène, comme les bananes, avec des fruits riches en composés végétaux bénéfiques appelés flavanols, comme les baies, la teneur en flavanols diminue rapidement. Après 30 minutes, la quantité d’un flavanol a chuté de 80 %.