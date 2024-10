Tous les films Saw, classés du pire au meilleur

Vous voulez jouer à un jeu ? L’original Scie Le film revient en salles pour son 20e anniversaire plus tard ce mois-ci, ce qui en fait le moment idéal pour revisiter toute la série d’horreur. En 2004, le réalisateur James Wan et l’écrivain Leigh Whannell ont transformé une idée ingénieuse et un court métrage de 5 000 $ en une franchise d’un milliard de dollars. Avec un total de dix films et Scie XI dont la sortie est prévue en septembre prochain, le Scie La série est connue pour ses intrigues noueuses, ses pièges horribles et inventifs et sa morale douteuse alors que John Kramer, alias Jigsaw (Tobin Bell), choisit ses victimes en fonction de leurs péchés et de leur manque d’appréciation pour le don de la vie.

Jigsaw oblige les gens à jouer à ses jeux tordus et à se battre pour leur survie, leur rappelant la valeur précieuse de la vie. La série a ouvert la voie à la montée de la « torture pornographique » après le 11 septembre. un genre qui prend plaisir à la souffrance abjecte, mais qui n’est pas entièrement ancré là-dedans. Certains films de la franchise abordent de véritables problèmes socioculturels, touchent votre cœur ou posent des questions philosophiques qui pèseront lourdement sur votre âme – et oui, bien sûr, il y a beaucoup de gore épouvantable.

Tout comme les victimes de Jigsaw, nous sommes sur le point de faire des choix difficiles, alors jetons un coup d’œil et voyons quelques-uns des meilleurs et des pires rebondissements de cette franchise. Voici tous les Scie films, classés du pire au meilleur.