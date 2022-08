Tous les films “Predator” classés : de “Prey” à “Requiem”

Proienouvellement sorti sur Huluest probablement le meilleur film Predator que nous ayons vu années.

En l’honneur de cela, nous avons pensé que ce serait peut-être le bon moment pour classer chaque film Predator, du pire au meilleur. Et oui, nous inclurons les films Alien vs. Predator. Désolé pour ça.

Commençons…

Pas de surprise ici. Bien qu’il ait récolté 130 millions de dollars au box-office, Aliens contre Predator : Requiem, sorti en 2007, est un mauvais film. Pas même un mauvais-bon film, un carrément mauvais. L’intrigue est complètement incohérente, les personnages sont en deux dimensions et on comprend complètement mal pourquoi Predator, en tant que série et artefact culturel, compte tant pour tant de gens.

Renard du 20e siècle

Les étoiles auraient dû être alignées pour The Predator.

Shane Black, qui est apparu dans l’original de 1987 (et a apparemment aidé à certaines réécritures sur le plateau) a dirigé ce redémarrage en 2018. Compte tenu de l’héritage de Black – il a écrit certains des meilleurs films d’action de tous les temps, à commencer par Lethal Weapon, et a réalisé des classiques récents comme The Nice Guys et Kiss Kiss Bang Bang – nous attendions plus de The Predator. Malheureusement, il a semblé mal comprendre la mission.

Tout comme Aliens vs Predator: Requiem, The Predator se sent incohérent, plus préoccupé par les blagues de films d’action que par la construction de quelque chose d’aussi étroitement construit que le film classique original.