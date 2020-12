Vous cherchez à vous échapper dans une galaxie très lointaine? Avec Disney +, vous pouvez, car c’est la maison de la franchise Star Wars. De la trilogie originale de films à la série d’action en direct The Mandalorian.

Voici une liste définitive des émissions et films Star Wars sur Disney Plus – nous avons également une liste similaire pour le contenu Pixar et tous les spectacles et films Marvel sur la plate-forme. Si vous n’êtes pas encore inscrit, Disney Plus ne coûte que 5,99 £ par mois pour un abonnement glissant ou 59,99 £ pour un pass annuel. Vous pouvez créer un compte sur le site Web de Disney Plus.