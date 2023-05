Tous les films en compétition au Festival de Cannes

Le Festival de Cannes revient du 16 au 27 mai, amenant un grand nombre de stars et de cinéastes célèbres sur la Côte d’Azur.

Voici une liste des 21 films en compétition pour le premier prix, la Palme d’Or, ainsi qu’une sélection d’autres films en première hors compétition.

En compétition

Asteroid City par Wes Anderson

Le roi de l’excentrique, Anderson divise le public et ne remporte presque jamais de prix, mais il est aimé des acteurs. Son dernier – sur les cadets de l’espace américains – met en vedette Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson et Edward Norton, pour n’en nommer que quelques-uns.

La zone d’intérêt par Jonathan Glazer

D’après un livre de Martin Amis sur une idylle dans le camp de concentration d’Auschwitz, le retour tant attendu du réalisateur britannique (Sous la peau, Bête sexy) fait saliver les fans d’art et d’essai.

Mai Décembre par Todd Haynes

Haynes a séduit Cannes avec un drame lesbien Carole en 2015 avec Cate Blanchett et Rooney Mara. Son dernier couple deux autres grosses pointures, Julianne Moore et Natalie Portman, pour l’histoire d’une actrice rencontrant le couple au cœur d’un scandale tabloïd.

Monstre par Hirokazu Kore-eda

Le Japonais Kore-eda a remporté la Palme pour son drame familial touchant Voleurs à l’étalage en 2018. Monstre déploie plusieurs points de vue, Rashomon-style, pour expliquer le comportement dérangeant d’un enfant.

Le vieux chêne de Ken Loach

Le Britannique de 86 ans est l’un des réalisateurs les plus engagés politiquement du cinéma et a remporté la Palme à deux reprises pour le drame de la guerre civile irlandaise. Le vent qui secoue l’orge en 2006 et Moi, Daniel Blake 10 ans plus tard. Peut-être son dernier film, celui-ci se concentre sur les réfugiés syriens en Grande-Bretagne.

Firebrand de Karim Ainouz

Jude Law et Alicia Vikander jouent le rôle du roi d’Angleterre Henri VIII et de sa sixième épouse Catherine Parr dans un drame d’époque du réalisateur brésilien Karim Ainouz.

Mouches noires de Jean-Stephane Sauvaire

Un jeune ambulancier (Tye Sheridan) apprend les ficelles d’un vétéran grisonnant de New York (Sean Penn). Il y a beaucoup d’intérêt pour le rôle de soutien de Mike Tyson.

Retrouvailles par Catherine Corsini

En proie à une controverse sur une scène de sexe mineure, cela a obtenu un créneau de compétition retardé. Il suit une famille africaine de retour en Corse des années après une tragédie sur l’île française.

Des jours parfaits de Wim Wenders

Wenders a réalisé deux des films les plus emblématiques des années 1980 en Paris, Texas et Ailes du désir, remportant la Palme et le meilleur réalisateur à Cannes. Depuis, ses longs métrages ont moins retenu l’attention que ses documentaires tels que Club social de Buena Vista. Son nouveau film tourné au Japon retrace le passé inattendu d’un nettoyeur de toilettes.

À propos des herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan

Les contes méditatifs du cinéaste turc demandent de la patience mais ont raflé de nombreux prix à Cannes, dont la Palme 2014 du Sommeil d’hiver. Son nouveau film suit un enseignant frustré dans un village reculé.

Feuilles mortes par Aki Kaurismaki

Le réalisateur finlandais, qui en est à son 19e film, est un incontournable du circuit d’art et d’essai, connu pour ses regards sombres et drôles sur les groupes marginalisés. Ceci est présenté comme une douce tragi-comédie sur deux cœurs solitaires dans une boîte de nuit d’Helsinki.

Un avenir meilleur par Nanni Moretti

Moretti est un autre ancien vainqueur (pour La chambre du fils en 2001). Ici, il joue le rôle d’un réalisateur des années 1950.

Club Zéro de Jessica Hausner

L’Autrichienne dirige Mia Wasikowska en tant qu’enseignante dans une école d’élite qui noue un lien dangereux avec des étudiants engagés dans la protestation contre la crise climatique.

Quatre filles de Kaouther Ben Hania

Le réalisateur tunisien a reçu une nomination aux Oscars pour L’homme qui a vendu sa peau. Sa suite mêle documentaire et fiction dans l’histoire d’une femme dont les filles disparaissent subitement.

Anatomie d’une chute par Justine Triet

Un thriller sur une femme avec un fils aveugle soupçonné du meurtre de son mari.

La Chimère d’Alice Rohrwacher

Isabella Rosellini joue dans l’histoire d’un groupe d’archéologues travaillant sur le marché noir des artefacts historiques.

Jeunesse de Shanghai par Wang Bing

Documentaire rare en compétition, il suit la vie des travailleurs migrants chinois.

Banel et Adama de Ramata-Toulaye Sy

Le premier long métrage du réalisateur franco-sénégalais revient sur les difficultés d’un jeune amour dans un village sénégalais.

Rapito de Marco Bellocchio

Le cinéaste italien de 83 ans revient avec l’histoire vraie d’un garçon juif enlevé à sa famille pour être élevé comme catholique par le pape Pie IX.

Le pot au feu de Tran Anh Hung

Le réalisateur franco-vietnamien adapte un roman français classique des années 1920 sur le gastronome fictif Dodin Bouffant.

L’été dernier de Catherine Breillat

Connue pour ses films sexuellement transgressifs, Breillat a refait un film danois de 2019 acclamé par la critique reine des coeurs sur la liaison d’une femme avec son beau-fils.

Hors compétition

Ces films sont également en première, mais ne sont pas en compétition pour la Palme d’Or : – Indiana Jones et le cadran du destin de James Mangold – Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese – Ville occupée de Steve McQueen – L’idole de Sam Levinson – Toile d’araignée de Kim Jee-woon -Kennedy d’Anurag Kashyap – Kubi de Takeshi Kitano – Anselme de Wim Wenders