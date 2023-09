Tous les films d’horreur, de science-fiction et d’animation

Le garçon et le héron (Automne à déterminer)

Chaque film du réalisateur légendaire Hayao Miyazaki a été incroyable. Alors pourquoi son nouveau film, qui n’a volontairement même pas de bande-annonce, devrait-il être différent ? Aucune date de sortie officielle n’a été fixée, mais novembre ou décembre semblent les plus probables.

Ernest et Célestine : un voyage à Gibberitia (1er septembre)

ERNEST & CELESTINE : UN VOYAGE À GIBBERITIA | bande annonce officielle

Une suite du film d’animation nominé aux Oscars 2012 Ernest et Célestinecette fois, les amis improbables se rendent dans le pays d’origine d’Ernest, où la musique a été totalement interdite.

L’inventeur (15 septembre)

L’Inventeur – Bande-annonce officielle américaine (2023) Stephen Fry, Daisy Ridley

Daisy Ridley et Matt Barry font partie des acteurs qui prêtent leur voix à ce film d’animation en stop-motion sur la vie de Léonard de Vinci.

Enfants espions : Armageddon (22 septembre sur Netflix)

Enfants espions : Armageddon | Annonce de date | Netflix

Robert Rodriguez adore réaliser des films familiaux et le Enfants espions la franchise est son pain et son beurre. Le dernier opus présente Zachary Levi et Gina Rodriguez dans le rôle des parents, qui devront une fois de plus être sauvés par leurs enfants. Vous ne pouvez le voir que sur Netflix.

Paw Patrol : Le puissant film (29 septembre)

PAW Patrol : Le puissant film | Bande-annonce officielle (film 2023)

Série animée populaire Pat Patrouille obtient son premier voyage à gros budget sur grand écran, et cela fait monter les enjeux alors que toute la patrouille devient des super-héros.

Les trolls se regroupent (17 novembre)

LES TROLLS SE GROUPENT | bande annonce officielle

Je n’ai pas vu les deux autres (très réussis) Trolls films, mais cette bande-annonce semble laisser entendre que ce troisième opus pourrait agir comme une sorte de réunion N’Sync. Et bien, ce serait un miracle.

Leo (21 novembre)

Lion | Bande-annonce officielle | Netflix

Chaque école primaire a un animal de compagnie. Alors à quoi ressemble leur vie, surtout à la fin de l’année scolaire ? Adam Sandler et Bill Burr fournissent les voix des animaux dans cette comédie animée de Netflix.

Souhait (22 novembre)

Le souhait de Disney | Bande-annonce officielle

Disney Animation revient avec ce film qui raconte sa propre histoire, mais qui est vu à travers le prisme des 100 ans de la marque Disney elle-même, rempli d’œufs de Pâques et de respect pour l’idée de l’animation Disney.

Chicken Run : L’aube de la pépite (15 décembre sur Netflix)

CHICKEN RUN 2 – Bande-annonce officielle (2023)

Cela fait presque 25 ans qu’Aardman a sorti son film d’animation en stop-motion primé. Poulailler,et maintenant, sa suite arrive enfin… sur Netflix.

Migration (22 décembre)

Migrations | bande annonce officielle

Illumination, l’équipe derrière le Minions les films et le Film Super Mario Bros., est de retour avec ce qu’il espère être un deuxième méga hit. Celui-ci suit une équipe d’oiseaux en migration.