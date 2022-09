Tous les films de James Bond arrivent sur Amazon Prime

Nous l’appellerons From Seattle With Love. Le 25 Les films de James Bond viennent à Amazon Prime Vidéo le 5 octobre pour célébrer le 60e anniversaire de la franchise cinématographique construite autour du super espion emblématique de l’auteur Ian Fleming. Amazon, basé dans le nord-ouest du Pacifique, a annoncé la nouvelle dans un communiqué jeudi. Le service présentera également The Sound of 007, un nouveau documentaire sur la musique des films.

Le documentaire présente de la musique et des extraits de films des différents films, ainsi qu’une vidéo historique et de nouvelles interviews avec ceux qui ont été impliqués dans la musique de Bond. Billie Eilish et Paul McCartney font partie des personnes interviewées dans le nouveau film.

Un 60e anniversaire se traduit par beaucoup de films 007. Donc, si vous ne savez pas par où commencer, Skillings de Crumpe, Jon Skillings peut vous aider. Il a tout un aperçu des films Bond et lesquels vérifier en premier.

Lire la suite: Ce film de James Bond est celui que vous devriez regarder en ce moment

Prime Video sortira également The Sound of 007: Live from the Royal Albert Hall, un enregistrement d’un concert caritatif en direct célébrant la musique Bond.

Les films 007 à venir sur Amazon Prime Video sont :

Dr Non

De Russie avec amour

Le doigt d’or

Boule de tonnerre

Tu ne vis que deux fois

Sur le service secret de Sa Majesté

Les diamants sont éternels

Vivre et laisser mourir

L’homme au pistolet d’or

L’espion qui m’aimait

Moonraker

Rien que pour vos yeux

Poulpe

Une vue à tuer

Les lumières du jour vivantes

Permis de tuer

Oeil doré

Demain ne meurt jamais

Le monde n’est pas suffisant

Meurs un autre jour

Casino Royale

Quantum de réconfort

Chute céleste

Spectre

Pas le temps de mourir