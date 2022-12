Tous les films Batman classés, de terrible à triomphant

C’est vrai tout le monde, il est temps. Nous classons tous les films Batman disponibles, du pire au meilleur. Vous savez probablement ce qui est numéro un, mais attendez-vous à quelques surprises derrière cela.

Pas de prix pour deviner ce qu’il y a au bas de la pile…

Warner Bros. 13. Batman et Robin (1997) C’est sorti quand j’avais 10 ans, et c’était la première fois que je quittais un cinéma en pensant “Oh, les films peuvent être mal. ” Le regretté et grand Joel Schumacher essayait clairement d’évoquer la bêtise de Batman des années 60, mais a totalement raté la cible avec cette puanteur criarde et surchargée – particulièrement décevant est la trame de fond tragique de M. Freeze vient en deuxième position après une série d’oubliables Arnold Schwarzenegger Il suffit de regarder l’épisode de la série animée des années 90 Heart of Ice à la place. — Sean Kean

12. Batman contre Superman : L’aube de la justice (2016) Qu’attendions-nous d’autre d’un film qui promettait Godzilla contre Kong ? CGI, spectacle visuel, développement médiocre des personnages et très sérieux. Tic, tic, tic, tic. —Jennifer Bisset

Images de Warner Bros. 11. Ligue des Justiciers (2017) Je suis vraiment heureux que ce soit inférieur à la Justice League de Zack Snyder. Après avoir regardé les deux en quelques jours, j’ai compris pourquoi Joss Whedon voulait réduire l’énorme distribution de personnages et la trame de fond compliquée des méchants pour la coupe théâtrale de 2017. Le prix? Quelques lignes d’exposition ici et là, telles que “Un éclaireur… de l’espace ? Comme une armée extraterrestre ?” Sherlock Bruce doit dire celui-là. Gros grincer des dents. — Jennifer Bisset

Renard du 20e siècle Batman ’66 est aussi bon ou mauvais que vous pensiez que l’émission télévisée d’Adam West l’était. Si des phrases telles que “spray anti-requins pour chauves-souris” vous font rire, vous trouverez probablement le film amusant. Mais si vous avez trouvé la version campy du Dark Knight douloureuse et décevante, attendez-vous à la même chose ici. Personnellement, je pense que c’est un écart divertissant par rapport à la norme, regarder Batman courir frénétiquement à la recherche d’un endroit sûr pour déposer un explosif parce que : “Certains jours, vous ne pouvez tout simplement pas vous débarrasser d’une bombe.” — Adam Benjamin

HBO Max 9. La Ligue des justiciers de Zack Snyder (2021) Il dure quatre heures, s’est livré à une campagne de fans et a servi de publicité pour HBO Max mais… J’ai bien aimé Justice League de Zack Snyder ? Remarque: j’ai regardé l’horrible coupe théâtrale de Joss Whedon quelques jours auparavant. Pourtant, si quoi que ce soit – et non, ce n’est pas vraiment un commentaire de Batman – Snyder a compris Wonder Woman comme un phare inspirant de pouvoir et de force pour les jeunes filles et non comme un régal pour les yeux à tirer du cul uniquement. En ce qui concerne le costaud Batman de Ben Affleck, il a fait un très bon travail en tant qu’assistant personnel coordonnant les dieux surpuissants contre l’armée de méchants CGI. — Jennifer Bisset

8. Le chevalier noir se lève (2012) Suivre The Dark Knight n’allait jamais être une tâche facile, et The Dark Knight Rises se sent parfois victime de ses propres ambitions. Batman fait face à son ennemi le plus menaçant physiquement dans Tom Hardy’s Bane, mais le film explore également l’héritage des choix de Bruce dans les films précédents, sans parler d’un Gotham en crise. C’est beaucoup pour un film à jongler, et l’intrigue et les personnages trébuchent parfois. Mais les points forts ici sont la partition puissante de Hans Zimmer et l’engagement de Bale envers la mission du personnage. The Dark Knight Rises est finalement une conclusion appropriée à la trilogie de Nolan, même si elle ne dépasse pas ses prédécesseurs. — Adam Benjamin

Warner Bros. Si vous n’aimez pas ce film, vous vous trompez. C’est aussi simple que ça. Vous détestez la joie et vous détestez Jim Carrey. Presque autant que Tommy Lee Jones aurait détesté Jim Carrey lors du tournage de ce film. À sa sortie, Batman Forever était comme ça… un super film. Il comportait une quantité ridicule de puissance de star et n’avait aucun sens. Enfant, j’adorais ça. Tout le monde a adoré. Parce que c’était un bon film. Pas un mauvais film. Ignorez les gens qui disent que c’est un mauvais film. C’est un bon film. — Marc Serrels

Warner Bros. Le réalisateur Tim Burton s’est penché sur son style de signature pour sa deuxième sortie avec Bat, rendant Gotham City encore plus gothique et absurde alors qu’il donne la priorité à l’apparat plutôt qu’à l’intrigue. Keaton est à nouveau une joie dans le rôle, mais il est éclipsé par le trio méchant. Danny DeVito est dégueu mais sympathique en tant que Penguin, et Christopher Walken est extrêmement gras en tant que Max Shreck, mais Michelle Pfeiffer vole la vedette en tant qu’agent mort-vivant du chaos Catwoman. Écoutez son rugissement. — Sean Kean

BM Batman Begins réussit son engagement envers le mythe de Batman et son souci du détail. C’est le premier film de Batman à nous montrer comment Bruce devient la chauve-souris, pas seulement les événements qui l’ont mis sur cette voie. Nolan comprend que Batman est une mission autant qu’un super-héros, et ce film nous montre les victoires importantes – et les échecs – que Bruce connaît alors qu’il construit méthodiquement l’identité de Batman. Tout ce qui rend The Dark Knight génial est mis en place dans ce film, et il mérite une place de choix sur cette liste. — Adam Benjamin

Images de Warner Bros. 4. Le film Lego Batman (2017) Ce film règne. Le Lego Batman est, pour mon argent, le plus drôle et le meilleur des films Lego. Will Arnett est parfaitement casté, les chansons sont magnifiques et l’histoire a quelque chose de cœur, avec de vrais enjeux. Film dramatiquement sous-estimé. — Marc Serrels

Warner Bros. Avant Christopher Nolan et Zack Snyder, nous avions Tim Burton. Et en 1989, son étrange imagination gothique a apporté des couches que nous n’avions jamais vraiment expérimentées dans les films de super-héros jusque-là. Michael Keaton est un Batman discret (et sous-estimé), mais la vraie star est Gotham City elle-même. Le décor et la conception de la production sont spectaculaires et donnent vraiment vie au monde de Batman. Jack Nicholson est également un bon Joker. — Marc Serrels

Jonathan-Olley-DC Le vampire scintillant l’a cloué. Robert Pattinson s’est peut-être caché dans d’excellents films indépendants au cours de la dernière décennie depuis Twilight, mais son véritable talent de Bruce Wayne, reclus et reclus, canalisant Kurt Cobain, est à l’honneur dans la dernière escapade de Batman. Le réalisateur et scénariste Matt Reeves respecte tout ce qui a précédé tout en apportant sa propre nouvelle histoire de détective noir sur Gotham City détrempée. Alors que son acte final manquait d’enjeux, The Batman s’envole avec une cinématographie vivante, des pièces d’action mémorables et un monde clairement défini, habité et empreint de crime. Tamponnez-le agressivement dans vos rétines. –Jennifer Bisset

Images de Warner Bros. 1. Le Chevalier noir (2008) J’ai vu tellement de films imiter l’ouverture de The Dark Knight. La montée en flèche cool de la caméra vers les immeubles de grande hauteur, cette musique nerveuse qui fait tic-tac vous donne la même anxiété constante de Dunkerque. The Dark Knight doit figurer en tête de cette liste, car il a le meilleur Joker de tous les temps et ressemble plus à un thriller policier qu’à un film de bande dessinée. Il a également un point d’intrigue tragique et – désolé – on ne peut pas en dire assez sur l’efficacité de la tragédie pour faire en sorte qu’un film reste avec vous. Exhiber, narguer et hanter. –Jennifer Bisset