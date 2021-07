Tous les entraîneurs étrangers ne sont pas tactiquement très forts : Bhaichung Bhutia

L’ancien capitaine de football indien Bhaichung Bhutia estime que tous les entraîneurs étrangers ne sont pas tactiquement très forts et que même les Indiens pourraient faire de bons tacticiens à condition qu’ils aient les compétences nécessaires pour guider l’équipe. Sans approfondir la question de savoir si l’entraîneur indien actuel, le Croate Igor Stimac, était le tacticien idéal pour l’équipe senior, Bhutia a déclaré à l’IANS que « Tous les entraîneurs étrangers ne sont pas mauvais et en même temps, tous les entraîneurs étrangers ne sont pas géniaux. C’est la même chose avec les entraîneurs indiens.

« Cela dépend sous quel entraîneur (et) à quel moment vous jouez. J’ai eu la chance de jouer avec un ou deux entraîneurs étrangers qui étaient extrêmement bons comme Bob Houghton. De même, j’ai joué avec des entraîneurs étrangers qui n’étaient pas assez bons. C’est la même chose avec les entraîneurs indiens. Donc, vous ne pouvez pas vraiment vous différencier », a-t-il ajouté.

« Alors laissez-moi finir de cette façon, j’ai joué avec des entraîneurs étrangers qui n’étaient pas si bons et j’ai également joué avec des entraîneurs merveilleux. »

L’ancien attaquant, qui a connu les hauts et les bas du football indien, le passage des entraîneurs indiens aux entraîneurs étrangers et de la I-League à la Super League indienne (ISL), a estimé que même si les entraîneurs indiens connaissent les joueurs, le climat et mieux la culture du pays, c’est l’expertise technique qui permet aux entraîneurs étrangers de rester en tête.

« Oui, ils (les entraîneurs indiens) connaissent mieux les joueurs, les conditions, mais en même temps (ils) doivent être très forts sur le plan tactique, ce qu’ils pourraient ne pas être », a estimé Bhutia.

Cependant, Bhutia a déclaré que le président du comité technique de la Fédération indienne de football (AIFF) était le mieux équipé pour répondre à un appel afin de savoir si l’entraîneur devait être indien ou étranger.

« C’est à celui qui occupe ce poste de président du comité technique de décider s’il doit s’agir d’un entraîneur indien ou étranger », a ajouté Bhutia.

L’as du football a estimé que quiconque – indien ou étranger – est l’entraîneur de l’équipe, il devrait avoir une connaissance de l’équipe et aussi des conditions locales, ce qui est la clé.

« C’est très important. Je pense que l’entraîneur doit avoir une connaissance complète du côté tactique du football, des conditions locales (conditions indiennes) et des joueurs indiens. Donc, c’est très important. »

