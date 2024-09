Tous les enfants d’Harry Potter rendent hommage à Maggie Smith

Dame Maggie Smith est décédée cette semaine, mettant fin à une carrière légendaire de sept décennies sur scène et à l’écran. Et bien que la mort de Smith ait donné lieu à un retour en arrière très bienvenu sur l’ensemble et l’incroyable durée de sa carrière, elle a également provoqué des réactions particulièrement fortes parmi les fans pour le Harry Potter films, enracinés dans la forte affection générée par la performance chaleureuse, drôle et pointue de Smith dans le rôle du professeur Minerva McGonagall dans les huit films originaux. Cela inclut les souvenirs de beaucoup de ses jeunes camarades de casting, dont beaucoup – y compris le trio central du film composé de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint – ont parlé sur les réseaux sociaux ce week-end de leurs sentiments d’affection, d’admiration et juste un indice. d’intimidation dont ils se souvenaient à l’époque où ils travaillaient à ses côtés.

Radcliffe, par exemple, se souvient avoir travaillé avec Smith avant étant jeté dans Harry Potterl’ayant rencontrée sur le tournage de l’adaptation de la BBC de David Copperfield quand il avait 9 ans. Voici sa longue déclaration à son sujet, par Variété:

La première fois que j’ai rencontré Maggie Smith, j’avais 9 ans et nous lisions des scènes de David Copperfieldqui était mon premier travail. Je ne savais pratiquement rien d’elle, à part que mes parents étaient émerveillés par le fait que j’allais travailler avec elle. L’autre chose que je savais d’elle, c’est qu’elle était une Dame, donc la première chose que je lui ai demandée lors de notre rencontre était « Voudriez-vous que je vous appelle Dame ? ce à quoi elle a ri et a dit quelque chose du genre « ne sois pas ridicule ! » Je me souviens m’être senti nerveux à l’idée de la rencontrer, puis elle m’a immédiatement mis à l’aise. Elle a été incroyablement gentille avec moi sur ce tournage, puis j’ai eu la chance de continuer à travailler avec elle pendant encore 10 ans sur le Harry Potter films. Elle avait une intelligence féroce, une langue glorieusement acérée, pouvait intimider et charmer en même instant et était, comme tout le monde vous le dira, extrêmement drôle. Je me considérerai toujours incroyablement chanceux d’avoir pu travailler avec elle et de passer du temps avec elle sur le plateau. Le mot légende est galvaudé, mais s’il s’applique à n’importe qui dans notre industrie, alors il s’applique à elle. Merci Maggie. RIP Maggie Smith, star prolifique de Harry Potter , Abbaye de Downton et bien d’autres encore

Watson a fait écho à ses sentiments, écrire sur ses histoires Instagram:

Quand j’étais plus jeune, je n’avais aucune idée de la légende de Maggie – la femme avec qui j’ai eu la chance de partager un espace. Ce n’est qu’en devenant adulte que j’ai compris que je partageais l’écran avec une véritable définition de la grandeur. Elle était réelle, honnête, drôle et honorée. Maggie, il y avait beaucoup de professeurs masculins et, par Dieu, tu as tenu bon. Merci pour toute votre gentillesse. Tu vas me manquer.

Comme est-ce que Grintmettant en lumière une scène mémorable dans laquelle le couple a partagé Harry Potter et la coupe de feu:

J’ai le cœur brisé d’entendre parler de Maggie. Elle était si spéciale, toujours hilarante et toujours gentille. Je me sens incroyablement chanceuse d’avoir partagé un set avec elle et particulièrement chanceuse d’avoir partagé une danse. Tu vas me manquer Maggie. J’envoie tout mon amour à sa famille.

D’autres membres de la classe élargie de Poudlard ont également écrit en l’honneur de Smith, Tom « Draco Malfoy » Felton déclarant qu’il n’y avait « tout simplement personne comme elle » et écrire sur Instagram « Merci d’avoir pris soin de nous dès le premier jour. Merci de ne pas m’avoir fait quitter le plateau alors que je ne pouvais pas m’empêcher de rire pendant votre cours de métamorphose. Bonnie Wright, qui incarnait Ginny Weasley dans les films, a écrit« Vous allez tellement manquer à la communauté Harry Potter. Ma scène préférée avec Maggie était celle où nous apprenions tous à danser pour le bal de Noël. Elle incarnait cet équilibre parfait entre audace et attention aimante dont dispose McGonagall. Devon Murray, qui incarnait Seamus Finnigan dans les films, révélé encore quelques souvenirs colorés de son travail avec Smith : « Maggie était la personne la plus intimidante que j’ai jamais rencontrée, mais une fois craquée, elle était la femme la plus gentille, la plus attentionnée et la plus aimante que j’ai jamais rencontrée… J’ai tellement de bons souvenirs. avec Maggie. Qu’il s’agisse de se saouler en attendant un fax à la réception d’un hôtel, de recevoir certains des meilleurs câlins et câlins du monde, ou même de Maggie essayant de garder un visage impassible pendant le tournage d’une scène pendant qu’un babouin se masturbait continuellement dès qu’elle parlait. » Il y a donc une image mentale à méditer, si vous avez besoin d’alléger un peu la tristesse.